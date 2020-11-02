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::. СОВЕТ ПО УСТРОЙСТВУ ДОМАШНЕГО САДА (Журнал «Новь» 1905г.) | Ваш сад
СОВЕТ ПО УСТРОЙСТВУ ДОМАШНЕГО САДА (Журнал «Новь» 1905г.)
Однородные растения сажают в одном месте: розы могут составить одну группу: хвойные - вторую: луковичные - третью.
Сад, огород и цветник не должны соединяться в одно целое. Нужно обязательно сделать лужайку или площадку, которую не засаживать кустами и не перерезать дорожками. По краям площадки посадить кусты или разбить цветочные клумбы. Такая лужайка может служить для сушки белья, а также являться излюбленным местом для детских игр. Дорожки должны быть широкими. Их не должно быть много. Делая красивые изгибы, дорожка должна огибать лужайку. Внешний ее край нужно засадить многолетними кустиками или цветами.
Там где не требуется особой красоты, например в огороде, по краям дорожки можно положить старые доски.
 В плодовом саду деревья выращивают рядами на расстоянии полторы сажени друг от друга. Между большими деревьями можно высадить ягодные кусты. Дерн будет выглядеть красиво, если его края обрезать в виде прямых линий. Особенно тщательно надо уничтожить сорные травы на компостных кучах, так как семена сорняков будут разнесены по всему саду вместе с компостной землей.
Следует высаживать как можно больше многолетних цветочных растений, которые не требуют особого ухода.
Если сад расположен на открытом месте, то следует отдать предпочтение низкорослым сортам.
Журнал «Новь» 1905г.



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::. прочитало: 53 | автор: sadovod | Вчера, 08:00 | Комментариев 0 |
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