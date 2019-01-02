Вход Регистрация
меню сайта
Популярные новости
Реклама

ООО "Экоплат"
Экологичная отделка,теплозвукоизоляция,плиты
ООО «СевЗапГеодезия»
Кадастровые работы. Оформление прав на землю и строения
ООО "Озунар"
Продажа теплиц, сотового поликарбоната прозрачного и цветного
Друзья
Облако Тегов
Gladiolus анютины глазки баклажан биокомплекс виола георгины Гладиолус Годеция иберис инструмент кабачки капуста декоративная картофель клематис колокольчик крокус лилия маргаритка многолетник нарцисс настурция НВ пион Помидоры в открытом грунте розы сорта баклажана супер-лопата титан томаты фиалка Витрокка флокс хоста хризантема цветоводство черенки
 
левый угол


::. КУЛЬТУРА КАРТОФЕЛЯ В ОКРЕСТНОСТЯХ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА | Овощеводство / картофель
КУЛЬТУРА КАРТОФЕЛЯ В ОКРЕСТНОСТЯХ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА (Журнал "Прогрессивное садоводчество и огородничество" 1905г.)
Одним из самых доходных полевых растений в окрестностях столицы является картофель. Благодаря огромному спросу на картофель в Петербурге цена на него редко бывает ниже 1 рубля за мешок, а весной достигает двух и более рублей. Благодаря таким ценам культура картофеля сильно развита в ближайших окрестностях столицы. Так, колонисты-немцы в устье Ижоры почти исключительно занимаются выращиванием картофеля, причем некоторые из них ежегодно засаживают картофелем по 15 и более десятин земли. Культура картофеля так же сильно развита среди окрестных крестьян-финнов, которые нередко засаживают картофелем всю свою землю, как усадебную, так и полевую. В окрестностях Петербурга разводятся с промышленной целью два сорта картофеля: "Ранний розовый" для летнего употребления и "Император" Рихтера для зимнего. На подходящих теплых почвах ранний розовый картофель в первых числах июля уже делается годным для продажи. С этого времени ежедневно подкапывают картофель, выбирая более крупные клубни, после чего кусты опять засыпают землею. "Император" является прекрасным крахмалистым столовым сортом с очень крупными клубнями желтого цвета, удлиненной формы, с гладкой поверхностью. Это излюбленный сорт нашего рынка. Единственным недостатком является его позднеспелость на севере. Лучшей почвой для картофеля на севере является почва супесчаная, богатая перегноем с песчаной, пропускающей воду подпочвою. "Император" хорошо растет и на более плотных почвах: суглинистых и даже глинистых, — лишь бы почва не была излишне сырою. В окрестностях Петербурга картофель часто разводят вне севооборота, иногда по 25 лет и более на одном и том же месте. В севообороте лучшим местом для картофеля является поле после клевера. Средним урожаем с десятины (1 га) можно считать 1200 пудов (2 т).
Журнал "Прогрессивное садоводчество и огородничество" 1905г.
Понравилась статья?
Подпишитесь на «САДОВЫЕ ПОДСКАЗКИ» – подборку актуальных статей с сайта: «GAZETASADOVOD.RU»

Использование материалов сайта возможно только с указанием активной ссылки на http://gazetasadovod.ru/
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Другие новости по теме:


::. прочитало: 44 | автор: sadovod | Сегодня, 14:01 | Комментариев 0 |
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 


Реклама









календарь
«    Январь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Опрос
Применяете Вы при выращивании овощных культур минеральные удобрения?

Опрос
архивы

Январь 2019 (18)
Декабрь 2018 (32)
Ноябрь 2018 (22)
Октябрь 2018 (25)
Сентябрь 2018 (19)
Август 2018 (23)
поиск
Расширенный поиск
правый угол
Рейтинг@Mail.ru   Яндекс.Метрика  
Сайт для садоводов,
цветоводов, огородников
"Газета СадовоД"