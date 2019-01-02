КУЛЬТУРА КАРТОФЕЛЯ В ОКРЕСТНОСТЯХ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА (Журнал "Прогрессивное садоводчество и огородничество" 1905г.)

Одним из самых доходных полевых растений в окрестностях столицы является картофель. Благодаря огромному спросу на картофель в Петербурге цена на него редко бывает ниже 1 рубля за мешок, а весной достигает двух и более рублей. Благодаря таким ценам культура картофеля сильно развита в ближайших окрестностях столицы. Так, колонисты-немцы в устье Ижоры почти исключительно занимаются выращиванием картофеля, причем некоторые из них ежегодно засаживают картофелем по 15 и более десятин земли. Культура картофеля так же сильно развита среди окрестных крестьян-финнов, которые нередко засаживают картофелем всю свою землю, как усадебную, так и полевую. В окрестностях Петербурга разводятся с промышленной целью два сорта картофеля: "Ранний розовый" для летнего употребления и "Император" Рихтера для зимнего. На подходящих теплых почвах ранний розовый картофель в первых числах июля уже делается годным для продажи. С этого времени ежедневно подкапывают картофель, выбирая более крупные клубни, после чего кусты опять засыпают землею. "Император" является прекрасным крахмалистым столовым сортом с очень крупными клубнями желтого цвета, удлиненной формы, с гладкой поверхностью. Это излюбленный сорт нашего рынка. Единственным недостатком является его позднеспелость на севере. Лучшей почвой для картофеля на севере является почва супесчаная, богатая перегноем с песчаной, пропускающей воду подпочвою. "Император" хорошо растет и на более плотных почвах: суглинистых и даже глинистых, — лишь бы почва не была излишне сырою. В окрестностях Петербурга картофель часто разводят вне севооборота, иногда по 25 лет и более на одном и том же месте. В севообороте лучшим местом для картофеля является поле после клевера. Средним урожаем с десятины (1 га) можно считать 1200 пудов (2 т).

Журнал "Прогрессивное садоводчество и огородничество" 1905г.

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