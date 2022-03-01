Пять обработок плодового сада от болезней и вредителей

Профилактика любых заболеваний в плодовом саду, это лучшее средство для получения стабильного и здорового урожая.

В оптимальном варианте, сад нужно обрабатывать до четырех - пяти раз за сезон, включая внекорневые подкормки.

Итак, самую первую обработку после зимы, проводим, когда средняя дневная температура воздуха будет выше пяти градусов.

В качестве препарата для первой обработки можно использовать Силиплант.

Это средство, являясь по сути удобрением с микроэлементами, обладает также выраженным фунгицидным свойством. Кстати, если деревья в Вашем саду уже подвергались каким-либо бактериальным или грибным заболеваниям, то при обработке Силиплантом, в один бак можно добавить также любой медьсодержащий препарат, например, Хорус. При обработке этой смесью, фунгицидные свойства растворенных веществ, взаимоусиливают друг друга.

Вторую обработку желательно провести в период зелёного конуса. Это когда почки на деревьях уже набухли и имеют вид конуса. Обрабатываем от яблонного цветоеда и сопутствующих вредителей. Целесообразно использовать препарат Фуфанон.

Третья обработка проводится после цветения, в период налива плодов, от яблонной плодожорки.

В качестве средств для обработки, можно воспользоваться народными средствами. К механическим средствам можно отнести ловчие пояса, которыми обматывают часть ствола.

Четвертую обработку делаем по мере необходимости, по состоянию деревьев. Желательно провести внекорневую подкормку для повышения иммунитета растений препаратом Эмистим, строго следуя инструкции.

Пятая, заключительная, обработка, проводится осенью, с середины октября по ноябрь. Летние и осенние сорта в первую очередь, потом зимние после сбора урожая. Обработку проводим 7% раствора мочевины. Важным условием для этой обработки является состояние деревьев в периоде покоя. Ориентиром будет полное или близко к этому опадание листвы у обрабатываемых деревьев. После этой обработки, плодовый сад весной будет испытывать намного меньшую нагрузку от потенциальных болезней и вредителей, а также заметно усиливается воздействие от первой весенней обработки.

Следуя в той, или иной, мере данным рекомендациям, мы продлим период плодоношения и улучшим качество урожая в наших плодовых садах.

Агрономы Тимирязевки.

Тел. 8-495-767-97-43











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