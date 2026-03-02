Если приобретённый саженец ещё рано высаживать

Сегодня поговорим о том, что делать с нашими зелёными друзьями-саженцами, если саженцы плодовых, ягодных или декоративных культур вы приобрели, а время посадки еще не пришло.

В природе до начала сокодвижения деревья и кустарники находятся в стадии вынужденного покоя. Это означает, что растение готово пробудиться, но его сон сдерживает только низкая температура воздуха.

Если вы приобрели саженец, на котором почки спящие. Это означает, что растение находится именно в состоянии вынужденного покоя.

Наша задача сохранить сон растения до посадки на постоянное место. А для этого постарайтесь создать условия, где температура воздуха около 0°C или немного выше или ниже. Если есть место в холодильнике, то это хороший вариант.

Но часто мы приобретаем саженцы, которые уже проснулись, и не важно эти саженцы с открытой или закрытой корневой системой.

Внимание!!!

Погрузить саженец в состояние покоя уже не получится ни при каких условиях. Обрывание почек может лишь навредить растений. В этом случае можно только притормозить развитие растения.

- Если саженец с закрытой корневой системой, то попробуйте найти для него светлое место, где температура воздуха не отрицательная, но ниже комнатной. Поливайте вовремя. Почва не должна пересыхать. Высаживать на постоянное место желательно прямо с комом земли. - Если саженец с открытой корневой системой уже пробудился, а высаживать его еще не скоро, можно посадить его в какую-либо ёмкость до высадки на постоянное место, и хаживать за ним по тем же правилам.

- Если до посадки всего лишь несколько дней, то можно просто обмотать корешок ветошью, смочить её, и следить, чтобы ветошь не пересыхала. При высадке на постоянное место такие саженцы приживаются немного дольше, но если соблюдать все правила, то чаще приживаются.



В. Петров

















