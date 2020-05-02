Сорт яблони: Аркад летний желтый

Ценным летним старым русским сортом является АРКАД ЛЕТНИЙ ЖЕЛТЫЙ.

Э. Регель пишет, что этот сорт яблони очень выносливый и не имел даже повреждений под Петербургом после очень суровой зимы 1866-1867 г.

Дерево сильнорослое, с широкоовальной редкой кроной. Ветви отходят под углом 40-60°. Листья светло-зеленые, мягкие, средней величины, яйцевидной или овальной формы с тупопильчатыми краями. Плоды ниже средней и средней величины, желтые или зеленовато-желтые, овальной и стаканчатой формы, мякоть с желтоватым оттенком, сочная, рыхлая, пресно-сладкая, без кислоты, вкус хороший. Созревают плоды в середине августа. Долго не хранятся и используются для употребления в свежем виде. Вступает в пору плодоношения на 5-6 год, плодоносит почти ежегодно, но плоды не крепко держатся на ветвях, особенно ко времени созревания. В коллекции Павловской опытной станции ВИР сорт Аркад летний желтый созревает одним из первых среди других сортов яблонь.

В России выращивали целую группу Аркадов: Аркад белый, Аркад длинный, Аркад дымчатый, Аркад красный, Аркад лужский, Аркад оранжевый, Аркад полосатый и др. Аркад можно рекомендовать для садоводов-любителей Ленинградской области.

В. Пономаренко, доктор биол. наук

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