Налив белый: летний сорт яблони

ЛЕТНИЕ сорта яблони с успехом можно выращивать во всех районах Ленинградской области. Садовод-любитель на своем участке должен, наверное, иметь одно-два дерева летнего сорта. Рассмотрим эти сорта.

НАЛИВ БЕЛЫЙ. Известный русский помолог М.В. Рытов писал о Наливе белом. "Редкий сад не имеет его деревьев. Он особенно распространен в средних и северо-западных губерниях, также в некоторых черноземных и западных, где плоды достигают превосходных качеств. Деревья переносят суровые зимы и растут даже на границе северного предела произрастания яблони". Налив белый пользовался в России такой же популярностью, как и Антоновка.

Дерево долговечное, средней силы роста, с овальной или широкоовальной кроной и толстыми основными ветвями. Листья крупные, яйцевидной или вытянуто-яйцевидной формы, светло-зеленые, с легким блеском. Плоды средней величины, массой 100-120 г, но на старых деревьях мелкие. По всей поверхности плода проходит характерный шов. Окраска светло-желтая, очень красивая. Мякоть белая, сочная, мелко-зернистая, приятного винно-кисло-сладкого вкуса. Созревает в конце августа-начале сентября. Плоды хранятся две недели. Вступает в пору плодоношения рано - на 4 год. Урожайный и зимостойкий сорт.

Встречаются несколько клонов Налива белого - Налив розовый, Налив московский, Налив белый рижский, Налив дымчатый, Налив белый сквозной, Налив полубелый, Налив желтый и др.

В. Пономаренко, доктор биол. Наук

Газета «САДОВОД»









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