Можно ли задернять почву под плодовыми деревьями?

Можно. Задернение почвы под плодовыми деревьями и иногда в междурядьях сада облегчает уход за почвой и деревьями, избавляет от необходимости вносить в почву органические удобрения. Задернение способствует улучшению окраски плодов, повышению их лежкости, увеличению содержания витамина С, Сахаров.

При задернении почвы в саду рекомендуется соблюдать следующие условия: скашивать и измельчать траву газонной косилкой надо не реже одного раза в декаду; оставлять измельченную массу травы на месте в качестве мульчи; проводить полив дождеванием в зависимости от состояния погоды и увлажнения почвы, промачивая ее на глубину до 60 см; вносить азотные удобрения весной и в первой половине лета, увеличивая дозу в 1,5-2 раза; опрыскивать деревья 0,5%-м раствором мочевины после распускания листьев весной и 1-2 раза летом, а 4-5%-м раствором - после уборки урожая осенью (перед листопадом), давая при каждом опрыскивании 15-20 л раствора мочевины на дерево; ежегодно осенью раскладывать приманки против мышей, а зимой и рано весной отаптывать снег вокруг штамба.

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