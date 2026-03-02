::. Шесть причин плохого плодоношения черной смородины | Ваш сад / Смородина
    Шесть причин плохого плодоношения черной смородины
Черная смородина ценится за высокие вкусовые качества и содержание в ягодах большого количества полезных веществ. Однако. Не всегда кусты смородины радуют богатым урожаем. Почему? Рассмотрим основные причины такого явления:

 - Возраст куста. Снижение урожайности может быть связано со старением растения. В промышленных плантациях кусты смородины заменяют через 6–8 лет. На садовых участках этого правила не придерживаются, а кусты плодоносят порой до 15–20 лет. Необходимо учитывать, что старые кусты дают низкий урожай. Ежегодная обрезка куста может несколько продлить период урожайности куста, но в конце концов замена необходима. При обрезке куста удаляются больные, и старые ветки старше 4–5 лет.

 - Возвратные заморозки
Значительно снизить урожай, даже молодого и здорового куста могут возвратные заморозки. Самому кусту весенние возвратные заморозки не страшны, а если заморозки застали куст в период цветения, то цветки осыпаются, не успев завязаться.

 - Недостаточный уход. Отсутствие регулярных подкормок, поливов, рыхления почвы, удаление сорняков негативно сказывается на состоянии кустов и количестве завязей. Если при посадке саженца внесены все необходимые удобрения, то первые три года вносят весной только азотные удобрения, но далее осенью вносят органические, минеральные фосфорные и калийные, весной минеральные азотные.

 - Болезни и вредители. Грибковые заболевания и насекомые-вредители способны существенно снизить урожайность культуры.             Следите за состоянием куста, удаляйте больные ветки, применяйте          специальные препараты для лечения кустов и помните, что ухоженные, вовремя подкормленные растения реже подвергаются заболеваниям.

 - Некачественный посадочный материал. Если вы выращиваете свой посадочный материал, то берите черенки со здоровых, молодых, хорошо плодоносящих кустов. Высокий урожай в них заложен генетически.

 - И еще один совет      Смородина самоплодная культура, но любой куст черной смородины дает более  высокий урожай, а ягоды становятся крупнее, если рядом посажены кусты смородины других сортов, и конечно, их цветение происходит в одно время.
Надеемся, что эти советы помогут получить богатый урожай вкусной и полезной ягоды.
Г. Соколов






