



::. Ягоды на кустах вишни трескаются | Вишня / Вопросы-ответы На моем садовом участке растут 4 куста вишни и 1 вишневое дерево. Уже много лет ягоды на кустах трескаются, а на дереве нет. Чем это можно объяснить?

Очевидно, ваши вишни поражены коккомикозом. Возбудитель болезни - гриб. Болезнь поражает листья и плоды. В начале лета на листьях с нижней стороны образуется бело-розовый налет (конидиоспоры гриба). Затем листья начинают желтеть и в августе опадают.

Пораженные плоды растрескиваются, становятся уродливыми. На вашем участке посажены, наверное, вишни разных сортов. А различные сорта значительно отличаются по устойчивости к коккомикозу. Относительно устойчивы к коккомикозу Сеянец 1, Кистевая, Новодворская, Кентская. Сильно поражаются Местная кислая, Гриот остгеймский, Владимирская, Ранняя, Любская.

Чтобы избавиться от коккомикоза, следует сгребать и сжигать опавшую листву, обрывать и уничтожать пораженные плоды. Необходимо ранневе-сеннее (до распускания почек) опрыскивание деревьев 3%-й бордоской жидкостью или 10%-м раствором аммиачной селитры, или мочевины. Опрыскивать следует не только деревья, но и почву под ними.

После цветения деревья нужно опрыснуть 0,4%-й хлорокисью меди (40 г на 10 л воды). Через 2 недели опрыскивание повторить. Последнее опрыскивание провести перед листопадом. Хочется обратить ваше внимание на то, что опрыскивать нужно нижнюю часть листьев, так как именно там находятся органы спороношения.

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::. прочитало: 75 | автор: sadovod | Сегодня, 11:57 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.