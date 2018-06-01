ТАБАК И БОТВА ПРОТИВ ВРЕДИТЕЛЕЙ

Сейчас в продаже достаточно ядохимикатов для обработки растений, но далеко не все они безвредны для нас, наших детей, домашних животных и других не вредных насекомых.

Именно поэтому, многие огородники используют на своих участках довольно простые и не требующие дополнительных затрат народные средства.

Так, например, для борьбы с луковой мухой почву вдоль рядков посыпают смесью извести и табачной пыли (150 г на 10 м 2 ) или опыляют древесной золой. Развитию корнеплодов (картофеля, моркови) часто мешает проволочник, которого можно уничтожить с помощью раствора марганцовокислого калия (3-4 г на 10 л воды), полив им растения у самого корня. Если на вашем участке появилась белянка, моль или капустная совка, то лучше всего собрать листья лопуха, мелко нарезать их, уплотнить и заполнить ими ведро на одну треть, а сверху залить водой. По прошествии трех суток настой нужно процедить. После этого им можно опрыскивать капусту (3-4 раза через каждую неделю), при этом растения полностью избавляются от вредителей. Замечательным средством борьбы со слизнями является опыливание междурядий овощей известью-пушонкой вместе с табачной пылью или суперфосфатом. Обработку проводят обычно в вечерние часы, 2-3 раза в течение часа.

Не спешите выбрасывать картофельную ботву - она еще принесет пользу как средство борьбы с тлей и паутинным клещом. Настой из ботвы является отличным средством, отпугивающим насекомых. Для его приготовления берут 1,2 кг зелени, заливают 10 л воды и настаивают 2-3 часа, после чего процеживают и используют. Такой же результат дает отвар ботвы помидоров, которую в измельченном виде берут из расчета 40 г на литр воды и кипятят полчаса. Одного стакана полученного отвара хватит на литр воды, к нему нужно добавить 2-3 г стирального порошка или мыла.

Помните: все отвары и настои применяют в день их приготовления!

С. МУТОВИНА, кандидат с/х наук

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