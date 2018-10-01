



::. Крысы и мыши спешат в гости | Здоровье дачного участка Крысы и мыши спешат в гости

Вот и пришла в наш город дождливая осень. Незаметно пролетело, отшумело не по-петербургски жаркое, знойное лето. Не за горами зима, и скоро садоводы покинут свои жилища, уедут в город. Но может получиться и так, что зимой их уютные садовые домики облюбуют совсем другие жильцы. Речь пойдет о грызунах.

К сожалению, многие люди зачастую недооценивают опасность, исходящую от этих серых зверьков. Ведь, несмотря на кажущуюся безобидность, они могут нанести человеку, домашним животным существенный вред.

О БИОЛОГИИ ГРЫЗУНА

— Прежде всего необходимо отметить, что мир этих животных чрезвычайно разнообразен. Ведь грызуны — самый многочисленный и широко распространенный на Земном шаре отряд млекопитающих. К нему относится примерно 2800 видов, то есть 1/3 всего класса млекопитающих.

Поэтому сразу оговорюсь: речь пойдет о наиболее вредных, мышевидных грызунах — крысах и мышах (есть ведь в природе и полезные грызуны). Среди крыс наибольшее распространение имеет пасюк — серая крыса, а среди мышей — обыкновенная (домовая мышь), полевая и лесная.

Характерными признаками для этих грызунов являются их высокая плодовитость, прожорливость, хорошая приспособляемость к различных условиям. Они хорошо различают запахи, поэтому запах растительного масла, животного сала, ряда растений привлекают крыс и мышей. А запахи скипидара, фенола, смеси креозота и нафталина (8:2) и других веществ отпугивают грызунов.

Сегодня все больше и больше людей приобретают дачные участки. Возникновение садоводческих массивов, фермерских хозяйств, в свою очередь, приводит к скоплению сельскохозяйственных продуктов. Многие садоводы оставляют в домах съестные припасы. Несмотря на сравнительно небольшие размеры (серые крысы — 160 — 270 мм, мыши — 90 — 120 мм), грызуны очень прожорливы и постоянно нуждаются в пище. Поэтому поздней осенью, когда животные начинают ощущать нехватку еды, они перебираются поближе к человеку.

Если говорить о специфике садоводств, то здесь безусловную опасность представляют именно мышевидные грызуны. Необходимо отметить и тот факт, что в сравнительно молодых садоводствах, которые расположены вдали от районных центров, в основном, обитают мыши (полевая, лесная, домовая). Но вот в садоводческих товариществах со стажем, целых садоводческих массивах (подобно массиву на ст. Дивенской) можно ожидать в гости и таких вредителей, как серые крысы.

СУЩЕСТВУЮТ ЛИ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ОТЛИЧИЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ ПОВЕДЕНИЯ СЕРЫХ КРЫС И ДОМОВЫХ МЫШЕЙ ИЛИ ОНИ ИДЕНТИЧНЫ?

Живут грызуны кланами или группами, в которых всегда есть доминирующий самец — вожак. Разумеется, повадки, поведенческие реакции, биологические особенности домовой мыши и серой крысы несколько различаются. Так, у домовых мышей очень несовершенная терморегуляция. Они чрезвычайно теплолюбивы и зачастую поселяются в доме человека там, где их совсем не ожидают, в ванной комнате, в туалете, в кладовой, на кухне. Серая крыса, напротив, обитает, в основном в подвальных помещениях, то есть как можно ближе к земле.

К тому же домовые мыши, в отличие от крыс (крысы, кстати, очень влаголюбивы), могут обходиться без воды, перерабатывая и расщепляя собственные жировые запасы. Бывает и так, что для обеспечения организма водой мышам достаточно погрызть сочный корень, либо просто... полизать запотевшее стекло.

Любопытно, что в населенных пунктах крысы с удовольствием пьют кефир и даже пиво прямо из бутылок, с помощью хвоста, который эти изобретательные животные макают в жидкость и облизывают!

Биологам известно множество интересных примеров, историй, когда способности крыс удивляли своей неординарностью. Так, однажды в комнате без мебели люди безуспешно пытались найти крысу, в это время распласталась ... на обратной стороне листа фикуса и преспокойно выжидала, когда у ее преследователей лопнет терпение. Зверька не смущали ни крики, ни шум, ни стук! А петербургский зоолог Ю.Г. Лютов наблюдал за крысой, которая разряжала плашки крысиных капканов ... носом, отгоняя от них крысенка. Таким образом, животное передавало малышу свой индивидуальный опыт.

ЧЕМ ОПАСНЫ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА ГРЫЗУНЫ?

Осенью, когда для зверьков наступает голодное время, мышевидные грызуны могут питаться не только зерном и злаками, но и всем, что они могут найти в жилище человека, на огороде, в саду. Они сгрызают кору, подгрызают корни, губят молодые саженцы и даже взрослые деревья. Под снегом мыши и полевки нападают на озимые посевы.

Особенно существенный урон грызуны наносят, пробираясь в жилища людей. Там они поедают съестные запасы человека, портят одежду, устраивают свои гнезда, зачастую прямо ... на постелях (если они не убраны). Мышевидные грызуны способны изгадить своими испражнениями не только пол и мебель, но и посуду, продукты питания.

Но наиболее опасны мышевидные грызуны с эпидемиологической точки зрения. Можно сказать, что они представляют собой серьезнейшую угрозу для жизни и здоровья человека и домашних животных именно как источники и переносчики таких опаснейших инфекций, как туляремия, геморрагическая лихорадка с почечные синдромом (ГЛПС), лептоспироз, псевдотуберкулез, а также кишечных заболеваний (иерсениоз).

Некоторые из этих заболеваний приводят к смертельному исходу. Если источниками туляремии и геморрагической лихорадки являются в основном мыши, то лептоспироза — серые крысы. Но если места обитания серых крыс и мышей соприкасаются, то возможность заражения другим видом инфекции, естественно, возрастет.

Как известно, грызуны достаточно быстро размножаются, а массовое появление вредителей может повлечь за собой и вспышку определенного вида заболевания среди животных — эпизоотии. Через испражнения, а также посредством членистоногих переносчиков инфекций: блох, иксодовых клещей, гамазовых клещей — и происходит заражение людей и домашних животных.

Газета "САДОВОД"

Понравилась статья?

Подпишитесь на «САДОВЫЕ ПОДСКАЗКИ» – подборку актуальных статей с сайта: «GAZETASADOVOD.RU» 0

1

2

3

4

5

Использование материалов сайта возможно только с указанием активной ссылки на http://gazetasadovod.ru/ Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Другие новости по теме: Змеи и змеиные укусы

Летучая мышь – помощник в борьбе с вредителями

О биологическом методе борьбы с вредными насекомыми

Мыши. Как бороться с мышами.

Мыши в саду - большая проблема

::. прочитало: 103 | автор: sadovod | Вчера, 13:45 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.