Не сжигайте прошлогоднюю траву

Каждый из нас по примеру прошлых лет знает, что радость от встречи с природой, очнувшейся от зимней спячки, может быть омрачена нами же — нередко от избытка эмоций, бездумного ухарства, стадного чувства вседозволенности, а порой и от незнания последствий антропогенного воздействия на окружающую нас природу, в которой каждая ее составляющая находится в сложной взаимосвязи с окружающим ее миром или средой обитания. И стоит нарушить или вынуть звено из этой цепи, как тут же произойдет ее сбой и перестройка, чаще всего не в лучшую для нас с вами сторону.

После схода снегов и вешних вод прошлогодний травяной покров на ветру быстро высыхает. Он все еще высок, могуч, плотен. Все еще ершится и как будто бы не собирается полегать и подвергаться естественной ассимиляции и возврату в почву. И вот тут-то некоторые из нас делают глупость — намеренно или случайно поджигают травостой, например, брошенной по небрежности спичкой или окурком. Не делайте этого сами и останавливайте других, ведь бед это приносит очень и очень много!

Огонь добирается по траве до молодых деревьев и кустарников и обжигает их корневые шейки. В особенности страдают от этого молодые хвойные растения — сосенка, ель и можжевельник, долго болеют и нередко теряют способность к дальнейшему росту. Все эти поджоги могут стать причиной больших лесных пожаров, остановить которые подчас некому. Таким образом, можно нанести огромный вред лесным угодьям. Помните: даже быстрорастущие деревья достигают зрелости не раньше чем через 20—40 лет!

Кроме вреда, видимого сразу же и невооруженным глазом, наносится и вред, который скажется чуть позже, в конце лета, а то и в последующие годы. Во-первых, нарушается зона питания и гнездования птиц, которые вынуждены в поисках кормовых угодий и зон расселения мигрировать в лучшие, с их точки зрения, края. После отлета птиц становится вольготно насекомым, недружественно настроенным по отношению к окружающей их растительности. Бурное увеличение численности насекомых приводит к их переселению из леса на наши с вами огороды. А после этого мы нередко сетуем: "Лето, мол, плохое, проклятые вредители съели весь урожай капусты, моркови, свеклы!". А ведь мы сами, своими руками, нарушили экосистему — среду обитания "букашек и таракашек".

Во-вторых, сжигая травы или листья, мы тем самым уничтожаем подстилку — слой, пограничный между почвой и внешней средой. А между тем именно подстилка определяет многие свойства почвы, и прежде всего ее органической составляющей — гумуса. Подстилка регулирует водный режим почвы, впитывает влагу и отдает ее корням. От нее зависит химический состав и кислотность влаги, поступающей в почву. Наконец, подстилка определяет температуру и физические свойства почвы, регулирует процессы минерализации, предохраняет ее от уплотнения. К тому же она определяет видовой состав почвенной фауны, а без дождевых червей, многоножек, личинок, микроорганизмов почва не может быть плодородной! Подстилка является домом, в котором живут жуки, клещи, жужелицы, пауки. Именно они истребляют различных вредителей и участвуют в образовании почвы. Ими кормятся птицы.

Газета "САДОВОД"

Особо опасен поджог трав на торфяниках, ибо он может привести к их возгоранию. Торф горит долго, фронт огня нередко уходит вглубь, незаметно подбираясь к жилым строениям. Точно так же не следует сжигать сухую траву и листья, собранные в пределах своего дачного участка. Это опасно и в пожарном, и в экологическом отношении. На месте кострища из-за выгорания органического вещества почвы образуются долго не зарастающие травой проплешины. Гораздо полезней всю прошлогоднюю листву и траву собрать граблями с участка в кучи и не сжигать их, а употребить в качестве основы для приготовления компостов.

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