

::. Почему появились проплешины и вмятины на газоне | Здоровье дачного участка Почему появились проплешины и вмятины на газоне

Создать ровный, густой и пышный газон на участке стоит большого труда и больших денежных затрат.

Быстрый и дорогой способ — это на подготовленную площадку раскатать рулоны готовой трёхлетней дернины, результат получается шикарный и гордится таким газоном можно буквально через день.

Более долгий способ — это самостоятельный посев травосмеси, тут нужно очень тщательно подобрать подходящие для ваших условий травы и подобрать их соотношения. В этом случае настоящий газон с густой, зрелой дерниной получится к концу второго сезона, но радости он принесет не меньше, чем рулонный. Даже простая лужайка, на которой еженедельным скашиванием добились густого и ровного травостоя очень дорога хозяину, ведь в неё вложены труд и любовь.

Качественное травяное покрытие обычно остаётся изумрудно-зелёным до самых холодов и таким и уходит под снег. А вот весной некоторых хозяев ожидает очень неприятный сюрприз. Шикарный в прошлом сезоне газон весной появляется из-под снега в самом жалком виде: тут проплешины, там целые полосы выпавшей травы, какие-то лысые круги и вмятины. Видя такое состояние, хозяева спрашивают: что случилось? Куда пропал мой газон за зиму?

А виновата чаще всего не погода, не зимние холода, а сами хозяева. Среди осенних садовых хлопот газону достаётся мало внимания, и после последнего высоко скашивания газонной травы и подкормки дернины фосфорно-калийными удобрениями с ним прощаются до следующего сезона, травяное покрытие остаётся лишь частью пейзажа, он же не требует никакого дополнительного ухода. Но газон по-прежнему требует внимательного отношения к себе.

Травы в предзимье продолжают расти и готовится к зимнему отдыху, из надземной части идёт интенсивный отток питательных веществ в корни, идёт интенсивное образование узлов кущения, которые должны вызреть, перезимовать и проснуться весной. Даже глубокой зимой дернина газона продолжает дышать и может страдать от недостатка воздуха или переизбытка воды.

Мне часто приходилось видеть, как в осенней суете, дачники перестают ходить по тропинкам и срезают свой путь по газону, складывают на газоне инструменты, провозят по нему тяжелые тачки.

Но необходимо помнить, что газонное покрытие, такое прочное и упругое летом, осенью становится очень ранимым и хрупким. Почва, напитанная осенней влагой, разбухает и от давления на неё, даже простой ходьбы, она мгновенно уплотняется дернина рвётся, воздушные пузырьки выдавливаются, и трава просто задыхается. Весной на таком газоне остаются хорошо видные тропы, а выжившая трава погибнет от весеннего вымокания из-за уплотнения почвы и ровный рельеф газона будет нарушен. Выравнять и восстановить травостой будет сложно. Некоторые садоводы при уходе за осенним садом, сгребают на газон листовой опад и садовый мусор, иногда такие кучи остаются на газоне до весны, а это точно приведёт к появлению на газоне круглых проплешин. Некоторые нерадивые помощники даже берутся сжигать такой мусор на газоне, это, конечно, редкость, но случается. Восстановить газон после кострища будет скорее всего невозможно, останется «шрам». Кстати, костёр опасен для газона не только в осеннее время, непоправимый вред наносит газону и зимний костёр. Да, зимой газон тоже нуждается в вашем внимании и защите. Существуют три самых распространённых зимних «способа» распрощаться со своим газоном или нанести ему значительный ущерб.

Первый способ — это празднование Нового года. Частенько именно на газоне расчищают площадку для установки ёлки, мангала, запуска фейерверков и ведения хороводов или танцев. После такого интенсивного использования газона зимой, весной вас ожидают на нём «круги на полях», но оставленные не инопланетянами, а гостями зимнего праздника. Ещё хуже, если принято решение развести костёр. После зимнего кострища газонное покрытие не восстановить простым подсеиванием травы, потребуется вырезание поврежденной дернины и полная замена.

И ещё один пример — это залив катка для детей. Конечно, место очень удобное, ровная площадка, достаточная площадь, но после залива катка весной можно попрощаться со всем газоном, скорее всего он выпадет весь или будет очень сильно повреждён и подлежит замене.

Любимый газон в любой сезон притягивает к себе, вся семья привыкла загорать на нём летом, играть или устраивать пикник, поэтому и осенью, и зимой не приходит в голову обходить его стороной. И часто случается, что весной приходится ремонтировать дернину, лечить и подсевать траву. А ведь просто нужно помнить, что у каждого уголка сада есть своё время, время отдыха и время заботы. Есть месяцы, когда газон заботится о вашем отдыхе, а потом наступают месяца, когда нужно подумать о его сохранности.

Поэтому чтобы сохранить газон пышным и изумрудным украшением вашего сада, следует закрыть его для посещения после последних агротехнических мероприятий и до полного весеннего просыхания почвы. В этом случае газон никуда не пропадёт.

А. Кремнёва, агроном

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::. прочитало: 336 | автор: sadovod | Вчера, 08:00 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.