



::. Календарь ухода за газоном | Ваш сад Календарь ухода за газоном

Здоровый газон – желание многих дачников. Зеленый ковер у дома радует глаз и доставляет эстетическое наслаждение. Специалисты бренда Greenworksрассказали, как ухаживать за придомовой территорией в течение 12 месяцев.

Один из самых главных мифов гласит – за газоном нужно ухаживать только летом и весной. Заблуждение настолько глобально, что таким образом можно испортить землю и потерять траву, которая на ней растет. Календарь поможет ухаживать за ландшафтным дизайном без посторонней помощи.

Январь

Газон «засыпает» и его не следует тревожить и поддавать нагрузкам. В случае, если газон находится под постоянным давлением, например по нему ходят, весной возможны проплешины, которые визуально будут резать глаз. Также, необходимо предотвращать появление ледяной корки, которая может образоваться поверх травы. Такой нарост не пропускает кислород, что наносит глобальный ущерб газону. Если же лед все-таки появился, разбейте его граблями либо другими садовыми инструментами.

Февраль

Самое время подготовить садовый инструмент к эксплуатации. Обязательно заточите ножи газонокосилки, триммера, тяпки, ведь пренебрежение данным правилом часто приводит к тому, что качество газона страдает и поверхность при обработке получается неоднородной.

Также, стоит продолжать следить за ледовой коркой и обратить внимание на шар снега, который укрывает придомовую территорию. Если высота осадков менее 20 см – необходимо искусственно укрыть газон. Это убережет его от вымерзания, а весной обеспечит необходимую влагу.

Март

Начало весны и пробуждения газона. Этот период требует особого ухода, так как тает снег и возможно образование луж в отдельных местах, что в дальнейшем приведет гибели травы. Для предотвращения данной проблемы, рекомендуют осенью проводить дренажные работы или накалывать вилами места, где произошло скопление воды.

Апрель – Май

В это время происходит подкормка газона, подсев и первая стрижка после зимы. Стоит отметить, что первый раз косить газон необходимо газонокосилкой с травосборником, чтобы остатки скошенной травы не загнили на участках. Газонокосилка GD60LM46SPоснащена не только травосборником, но и имеет функцию мульчирования травы, а благодаря работе от аккумулятора не ограничивается площадь обработки.

Июнь – Июль

В этот период необходимо сосредоточиться на стрижке и поливе газона. Для быстрого и качественного скашивания травы можно использовать аккумуляторный триммер G24LT30M. Этот электроприбор очень легко использовать, его вес составляет всего лишь 2,9 кг. Также он оснащен автоматической системой подачи лески и телескопической рукояткой. Скашивать траву нужно не очень часто, потому что слишком низкая стрижка может повредить густоту травостоя. Еще с помощью триммера от Greenworksможно ровнять дорожки на участке, потому что он превращается в кромкорез одним поворотом рукоядки.

Август – Сентябрь

В конце лета и начале осени нужно внимательнее наблюдать за своим зеленым газоном, потому что могут появиться промежутки. Для их устранения можно сделать подсев пораженных участков. Скосите необходимые области, проведите рыхление верхнего слоя почвы на глубину до 15 см и посейте семена. Поливайте и подкармливайте участок – это будет стимулировать развитие и цветение газона в течении всей осени.

Октябрь – Ноябрь

Самое время для подготовки газона к зиме – это осень. Одними из самых эффективных удобрений для подкормки считаются фосфорно-калийные. Они стимулируют корнеобразование трав, укрепляют клеточную ткань, повышая зимостойкость и устойчивость растений к болезням. Главное правило – не использовать весенние удобрения осенью. Это может травмировать растения. В конце октября следует провести последнюю стрижку, чтобы трава успела отрасти на нужную высоту, примерно 2-3 см. Потому что слишком высокий травостой будет вымерзать, а низкий – страдать из-за недостатка питания.

Декабрь

К последнему месяцу года ваш газон подкормлен микроэлементами, правильно подстрижен и очищен от листвы. Единственное, что остается сделать – это не ходить по нему до образования устойчивого снежного покрова. В этот период лучше уделить особое внимание садовой технике – её необходимо тщательно отмыть и смазать.

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::. прочитало: 56 | автор: sadovod | Вчера, 08:00 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.