



::. Как сделать дачный участок красивым | Ландшафтный дизайн Как сделать дачный участок красивым

Если проехать по садоводствам нашей области и посмотреть планировку участков, то станет ясно, что мало кто из хозяев детально продумывает "дизайн" своих владений. Естественно, что необходимо стремиться к тому, чтобы все объекты - дом, сад, огород, подсобные строения и т. п. - составляли единую композицию. Часто же бывает так, что при переходе из одной функциональной зоны в другую создается ощущение пересечения государственной границы.

Для создания целостной композиции участка, дающей возможность глазам насладиться, а душе отдохнуть, необходима детальная проработка рельефно-ландшафтной организации. Под ландшафтом мы здесь подразумеваем все то, что будет расти и стоять на участке. Все это должно находиться в гармонии с рельефом вашей территории.

Перед началом работ по созданию рельефа полезно продумать общую концепцию: что и где будет располагаться, какие посадки предполагаются. Конечно, наиболее удачные (в отношении рельефообразования) участки - те, которые образуют склоновые поверхности. С их рельефом можно "поиграть". "Унылые" горизонтальные плоские поверхности менее интересны для рельефообразующих работ. Их хозяевам можно порекомендовать создать искусственный склон путем подсыпки или

более удобно, что здесь легко добиться выгодной южной экспозиции склона, при которой заметно повысится прогреваемость почвы.

Теперь - некоторые сведения для хозяев, имеющих "склоновые' участки. Большинство склонов является сложноорганизованной формой рельефа. Строение склонов и протекающие на них процессы непременно следует учитывать при садово-огороднических и строительных работах. Разрушение склонов начинается уже при крутизне в 2°. Для лучшего представления можно сказать, что такой угол соответствует превышению в 3,5 м на 100 м. Так, например, если ширина вашего участка составляет 20 м, то при крутизне 2° один край будет выше другого на 70 см. На подобных склонах происходит так называемая плоскостная эрозия, при которой перемещается мелкий материал без образования ложбин стока. Крутизна склона в 5° (превышение составляет 8,7 м на 100 м) обеспечивает образование мелких рытвин и ложбин стока. На склонах круче 20° (превышение - 36 м на 100 м) образуются овраги. При благоприятных условиях на склонах более 25° (превышение - 46 м на 100 м) могут образовываться оползни. Эти процессы проходят непременно при участии активного агента - воды. Теперь понятно, как важно учитывать сведения о строении склонов в нашем сыром климате при разбивке участка. Наиболее эффективный способ предотвращения эрозии в сельском хозяйстве - это всем известное террасирование. В садоводствах это еще и способ создания уюта и красоты. Постройка террас, на первый взгляд, представляется делом нехитрым. Тем не менее, если вы не хотите, чтобы ваши террасы "поплыли* уже через год-два, следует отнестись к этому делу ответственно.



Один из главных вопросов: какой должна быть высота террасовых ступеней, чтобы выдержать нагрузку грунта? Прежде всего, условимся, что ступеньки будут укрепляться каким-либо видом каменной кладки. Неукрепленные кладкой террасы не имеет смысла делать. Соответственно, высота ступеньки зависит от толщины кладки. Но наиболее органично смотрятся ступеньки высотой 50-70 см. Террасы такой высоты будут хорошо удерживаться кирпичной кладкой в 1,5 кирпича, т.е. в 38 см. Очень эффективно смотрятся стенки ступеней из красного кирпича с белой вогнутой расшивкой. Правда, при этом желательно, чтобы все постройки на участке были выдержаны в таком же стиле. Но у кирпича в данном случае есть одно уязвимое место. Находясь в постоянном контакте с влажной почвой, кирпич относительно быстро разрушается. Поэтому лучшим материалом для укрепления террасовых ступеней является бутовый камень.

При постройке террас бутовая кладка ведется обычным способом. При этом слегка следует увеличить толщину кладки из-за неровности бутового камня, особенно в нижней части. С внутренней стороны лучше сделать глиняный замок (при кирпичной кладке - обязательно). Чтобы в дождливую погоду вода не застаивалась, ниже пахотного слоя можно сделать песчаный дренаж с приданием соответствующего уклона вниз по склону и в сторону дренажных стоков. Стоки делаются в любом месте сквозь все террасовые уровни. Сразу следует предусмотреть лесенки, которые лучше сделать из какого-либо прочного материала во избежание размыва.

Оформление террас - сугубо индивидуальное дело. Но можно посоветовать подобрать для каждого террасового уровня такие сорта цветов, чтобы они цвели поочередно на каждом уровне с начала и до конца дачного сезона. И, конечно, наиболее красиво смотрятся террасы, имеющие сложный рисунок, так, чтобы было возможно вписывать в ваш участок уголки отдыха, искусственные мини-водоемы, просто скамейки или даже, может быть, какие-либо скульптурные сооружения.

И.ЕГОРОВ

Газета «САДОВОД»

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::. прочитало: 219 | автор: sadovod | Сегодня, 08:00 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.