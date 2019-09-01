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::. Динамика потребления зерновых в мире | новости
Динамика потребления зерновых в мире
Ситуацию и цены на мировом зерновом рынке определяет динамика потребления, ведь именно от нее зависит спрос на продукцию в долгосрочной перспективе.
Крупнейшими потребителями зерна считаются перенаселенные Азиатские страны – Китай, Индия, Индонезия и крупные экономически развитые государства: США, Страны Евросоюза, Бразилия, Российская Федерация. Именно в этих странах сконцентрирована значительная доля мирового потребления. Только на Китай приходится примерно 20% мирового потребления, а в совокупности с США и Европой эта доля в объеме превышает 45%.
Уже традиционно основным направлением для отечественного экспорта зерна считается Турция и Египет и арабские страны, несмотря на то, что потребляют продукции они существенно меньше чем мировые лидеры.

Ситуация на рынке
В долгосрочной перспективе именно рост объемов потребления влияет на развитие двусторонней торговли между странами, хотя немалую роль играет и внутренний спрос на зерно.
На рынке наблюдается значительный рост спроса на зерновую продукцию со стороны ряда стран:
•Аргентины;
•Бразилии;
•Филиппин;
•Индонезии.
Стабильный рост спроса на зерно демонстрируют и развитые экономики Европейских государств и США. На фоне глобального роста потребительского тренда лишь Японии удается устойчиво и стабильно уменьшать объемы потребления. Уменьшение спроса наблюдается и со стороны Канады, однако анализ прошлых показателей демонстрирует высокую волатильность и регулярные скачки в динамике потребления: от понижения до роста.
Последние несколько лет активное падение потребления наблюдается и в Украине. Такая динамика обусловлена сложной экономической ситуацией в стране и снизившимся за счет присоединения Крыма к России количеством населения.
Согласно данным аналитики начиная с 2000 года и заканчивая прошлым сезоном потребление зерна возросло в 1,4 раза до 2 600 млн т. Вместе с ростом потребления почти в 2 раза выросли и цены на зерно и продукцию из него. В долгосрочной перспективе ожидается, что спрос на зерно будет демонстрировать стабильный рост, как и стоимость продукции. Такие прогнозы основываются на ограниченных возможностях производства, количества земель, подходящих для возделывания зерновых культур и исчерпывающихся источников чистой воды.
При этом динамика роста спроса на различные зерновые культуры неравномерна:
•Пшеница – ключевая культура для России, Индии и Европейского союза;
•Кукурузу в особо крупных объемах закупают США и Бразилия;
•Рис - основа рациона в Индонезии и целом ряде азиатских стран.
Стоит также учитывать, что в такие культуры как ячмень, рожь и овес занимают значительную долю мирового рынка продовольствия практически равную потреблению кукурузы. Кроме того, следует учитывать не только продуктовый, но и кормовой зерновой сегмент, являющийся перспективным направлением для экспорта украинского зерна.
В перспективе ближайшие пару десятков лет зерно будет оставаться основой пищевого рациона в большинстве стран мира, а основные производители, обладающие значительным земельным банком будут наращивать их производство и развивать экспортную инфраструктуру. Ожидается, что глобальные цены на рынке будут достаточно стабильными, а сам рынок вполне предсказуемым. Этот факт также влияет на рост объемов производства, необходимый для того, чтобы покрыть растущее ежегодного потребление.




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::. прочитало: 72 | автор: sadovod | 11 сентября 2019 | Комментариев 0 |
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