Динамика потребления зерновых в мире

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Ситуацию и цены на мировом зерновом рынке определяет динамика потребления, ведь именно от нее зависит спрос на продукцию в долгосрочной перспективе.

Крупнейшими потребителями зерна считаются перенаселенные Азиатские страны – Китай, Индия, Индонезия и крупные экономически развитые государства: США, Страны Евросоюза, Бразилия, Российская Федерация. Именно в этих странах сконцентрирована значительная доля мирового потребления. Только на Китай приходится примерно 20% мирового потребления, а в совокупности с США и Европой эта доля в объеме превышает 45%.

Уже традиционно основным направлением для отечественного экспорта зерна считается Турция и Египет и арабские страны, несмотря на то, что потребляют продукции они существенно меньше чем мировые лидеры.



Ситуация на рынке

В долгосрочной перспективе именно рост объемов потребления влияет на развитие двусторонней торговли между странами, хотя немалую роль играет и внутренний спрос на зерно.

На рынке наблюдается значительный рост спроса на зерновую продукцию со стороны ряда стран:

•Аргентины;

•Бразилии;

•Филиппин;

•Индонезии.

Стабильный рост спроса на зерно демонстрируют и развитые экономики Европейских государств и США. На фоне глобального роста потребительского тренда лишь Японии удается устойчиво и стабильно уменьшать объемы потребления. Уменьшение спроса наблюдается и со стороны Канады, однако анализ прошлых показателей демонстрирует высокую волатильность и регулярные скачки в динамике потребления: от понижения до роста.

Последние несколько лет активное падение потребления наблюдается и в Украине. Такая динамика обусловлена сложной экономической ситуацией в стране и снизившимся за счет присоединения Крыма к России количеством населения.

Согласно данным аналитики начиная с 2000 года и заканчивая прошлым сезоном потребление зерна возросло в 1,4 раза до 2 600 млн т. Вместе с ростом потребления почти в 2 раза выросли и цены на зерно и продукцию из него. В долгосрочной перспективе ожидается, что спрос на зерно будет демонстрировать стабильный рост, как и стоимость продукции. Такие прогнозы основываются на ограниченных возможностях производства, количества земель, подходящих для возделывания зерновых культур и исчерпывающихся источников чистой воды.

При этом динамика роста спроса на различные зерновые культуры неравномерна:

•Пшеница – ключевая культура для России, Индии и Европейского союза;

•Кукурузу в особо крупных объемах закупают США и Бразилия;

•Рис - основа рациона в Индонезии и целом ряде азиатских стран.

Стоит также учитывать, что в такие культуры как ячмень, рожь и овес занимают значительную долю мирового рынка продовольствия практически равную потреблению кукурузы. Кроме того, следует учитывать не только продуктовый, но и кормовой зерновой сегмент, являющийся перспективным направлением для экспорта украинского зерна.

В перспективе ближайшие пару десятков лет зерно будет оставаться основой пищевого рациона в большинстве стран мира, а основные производители, обладающие значительным земельным банком будут наращивать их производство и развивать экспортную инфраструктуру. Ожидается, что глобальные цены на рынке будут достаточно стабильными, а сам рынок вполне предсказуемым. Этот факт также влияет на рост объемов производства, необходимый для того, чтобы покрыть растущее ежегодного потребление.









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::. прочитало: 72 | автор: sadovod | 11 сентября 2019 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.