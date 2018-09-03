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::. ТОМАТЫ В СОБСТВЕННОМ СОКУ | Рецепты
ТОМАТЫ ВСОБСТВЕННОМСОКУ
Томаты вымыть, крупные нарезать дольками, мелкие раз­резать на 2-4 части, уложить в банки объемом 0,5-1 литр. На банку 0,5 литра положить 2-4 дольки чеснока. Приготовить рассол: вскипятить 3 литра воды, положить в кипящую воду 200 г сахара и 100 г соли. Горячим рассолом залить томаты. При заливке рассол лить так, чтобы струя его попадала не на повер­хность банки, а непосредственно на томаты. Это необходимо, чтобы банка не лопнула. Банку с томатами и рассолом поместить в кастрюлю с водой, предва­рительно доведенной до кипения, закрыть крышкой. Банки 0,5 л стерилизовать 5-7 минут, 1 л -10-12 минут. После стерили­зации долить рассол, закатать банку металлической крышкой, перевернуть и поставить на крыш­ку в прохладном месте. Поскольку при приготовлении томатов не используется уксус, то срок хранения не более 6-8 месяцев со дня изготовления.
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::. прочитало: 115 | автор: sadovod | Вчера, 09:47 | Комментариев 0 |
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