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::. МАРИНОВАННЫЙ САЛАТ "АССОРТИ" | Рецепты
МАРИНОВАННЫЙ САЛАТ "АССОРТИ"
Для приготовления салата необходимы лук репчатый, огур­цы, бурые томаты, кабачки, перец красный. Овощи готовят как для салата: лук и огурцы нарезать кружками, томаты нарезать круж­ками и разрезать на четыре части, кабачки очистить, вынуть зерна, нарезать соломкой, перец очис­тить от зерен и также нарезать соломкой. На литровую банку салата смешать 2 чайные ложки соли и 2 чайные ложки сахарного песка. Приготовленные овощи уложить в банку слоями тол­щиной 1,5-2 см в любой после­довательности, уплотняя каждый слой и пересыпая смесью соли и сахарного песка. Огурцы и кабач­ки лучше разделить томатами. Сверху положить горошину чер­ного перца, веточку петрушки. Можно добавить другие пряности по вкусу хозяина. Вылить 1 сто­ловую ложку уксуса, прикрыть крышкой, стерилизовать 20 ми­нут. Одновременно простерилизовать подсолнечное масло - довести его до кипения. После стерилизации овощей добавить две столовых ложки стерили­зованного подсолнечного масла, закатать металлической крыш­кой, банку перевернуть и по­ставить на крышку.
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::. прочитало: 52 | автор: sadovod | Сегодня, 11:15 | Комментариев 0 |
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