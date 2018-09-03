|МАРИНОВАННЫЙ САЛАТ "АССОРТИ"
Для приготовления салата необходимы лук репчатый, огурцы, бурые томаты, кабачки, перец красный. Овощи готовят как для салата: лук и огурцы нарезать кружками, томаты нарезать кружками и разрезать на четыре части, кабачки очистить, вынуть зерна, нарезать соломкой, перец очистить от зерен и также нарезать соломкой. На литровую банку салата смешать 2 чайные ложки соли и 2 чайные ложки сахарного песка. Приготовленные овощи уложить в банку слоями толщиной 1,5-2 см в любой последовательности, уплотняя каждый слой и пересыпая смесью соли и сахарного песка. Огурцы и кабачки лучше разделить томатами. Сверху положить горошину черного перца, веточку петрушки. Можно добавить другие пряности по вкусу хозяина. Вылить 1 столовую ложку уксуса, прикрыть крышкой, стерилизовать 20 минут. Одновременно простерилизовать подсолнечное масло - довести его до кипения. После стерилизации овощей добавить две столовых ложки стерилизованного подсолнечного масла, закатать металлической крышкой, банку перевернуть и поставить на крышку.
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