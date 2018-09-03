МАРИНОВАННЫЙ САЛАТ "АССОРТИ"

Для приготовления салата необходимы лук репчатый, огур­цы, бурые томаты, кабачки, перец красный. Овощи готовят как для салата: лук и огурцы нарезать кружками, томаты нарезать круж­ками и разрезать на четыре части, кабачки очистить, вынуть зерна, нарезать соломкой, перец очис­тить от зерен и также нарезать соломкой. На литровую банку салата смешать 2 чайные ложки соли и 2 чайные ложки сахарного песка. Приготовленные овощи уложить в банку слоями тол­щиной 1,5-2 см в любой после­довательности, уплотняя каждый слой и пересыпая смесью соли и сахарного песка. Огурцы и кабач­ки лучше разделить томатами. Сверху положить горошину чер­ного перца, веточку петрушки. Можно добавить другие пряности по вкусу хозяина. Вылить 1 сто­ловую ложку уксуса, прикрыть крышкой, стерилизовать 20 ми­нут. Одновременно простерилизовать подсолнечное масло - довести его до кипения. После стерилизации овощей добавить две столовых ложки стерили­зованного подсолнечного масла, закатать металлической крыш­кой, банку перевернуть и по­ставить на крышку.

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