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::. "Демьянка"напоминает баклажанную икру | Рецепты
"Демьянка"напоминает баклажанную икру
Не путайте с "Демьяновой ухой". Наше блюдо напоминает баклажанную икру, но готовится чуть иначе. На пятилитровую кастрюлю берутся: 800 грамм репчатого лука, 3-4 баклажана, 6-7 шт. болгарских перцев, столько же помидоров, подсолнечное масло.
Лук мелко шинкуется, укладывается в кастрюлю, заливается маслом так, чтобы оно почти прикрывало лук, закрывается крышкой и ставится на слабый огонь. Пока масса парится, готовится остальное. Помидоры, а нам подходят и мятые, опускают в кипящую воду, достают и снимают шкурку, шинкуют и укладывают в отдельную посуду. Перец очищают внутри, мелко режут и кладут к помидорам. Баклажаны, а они должны быть черными, кладут на сковородку и жарят, пока не начнет выделяться сок. Опускают в холодную воду, снимают кожицу, отсекают боковины, шинкуют. Всю полученную массу подкладывают к луку, готовят на среднем огне минут сорок, добавляют по вкусу соль, убавляют огонь и держат еще минут 10-15, затем дают настояться. "Демьянку" можно есть в теплом виде, хороша она и остуженная. А вкус оцените сами. Наши друзья в восторге.
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::. прочитало: 117 | автор: sadovod | Вчера, 08:00 | Комментариев 0 |
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