



::. "Демьянка"напоминает баклажанную икру | Рецепты "Демьянка"напоминает баклажанную икру

Не путайте с "Демьяновой ухой". Наше блюдо напоминает баклажанную икру, но готовится чуть иначе. На пятилитровую кастрюлю берутся: 800 грамм репчатого лука, 3-4 баклажана, 6-7 шт. болгарских перцев, столько же помидоров, подсолнечное масло.

Лук мелко шинкуется, укладывается в кастрюлю, заливается маслом так, чтобы оно почти прикрывало лук, закрывается крышкой и ставится на слабый огонь. Пока масса парится, готовится остальное. Помидоры, а нам подходят и мятые, опускают в кипящую воду, достают и снимают шкурку, шинкуют и укладывают в отдельную посуду. Перец очищают внутри, мелко режут и кладут к помидорам. Баклажаны, а они должны быть черными, кладут на сковородку и жарят, пока не начнет выделяться сок. Опускают в холодную воду, снимают кожицу, отсекают боковины, шинкуют. Всю полученную массу подкладывают к луку, готовят на среднем огне минут сорок, добавляют по вкусу соль, убавляют огонь и держат еще минут 10-15, затем дают настояться. "Демьянку" можно есть в теплом виде, хороша она и остуженная. А вкус оцените сами. Наши друзья в восторге.

Понравилась статья?

Подпишитесь на «САДОВЫЕ ПОДСКАЗКИ» – подборку актуальных статей с сайта: «GAZETASADOVOD.RU» 0

1

2

3

4

5

Использование материалов сайта возможно только с указанием активной ссылки на http://gazetasadovod.ru/ Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Другие новости по теме: Суп походный

СВИНИНА С ПИВОМ И ОВОЩАМИ

САЛАТ ДОНСКОЙ ИЗ СВЕЖИХ ОВОЩЕЙ

ЩИ «СКАЗКА»

ГОЛУБЦЫ ФИРМЕННЫЕ

::. прочитало: 117 | автор: sadovod | Вчера, 08:00 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.