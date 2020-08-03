Картофель для гурманов



КАРТОФЕЛЬ, ЗАПЕЧЕННЫЙ ПО-АМЕРИКАНСКИ

Картофель тщательно вымыть, разрезать вдоль, разложить на противень. Капнуть немного растительного масла на каждую половинку. Поставить в горячую духовку на 40-45 минут. Приготовить соус: раздавить чесночницей дольки чеснока и залить их майонезом. Готовый картофель подавать политым соусом.

Картофель среднего размера - 10 шт., зубчики чеснока - 4-5 шт., майонез - 250 г, растительное масло.



КАРТОФЕЛЬ ПО-ИСПАНСКИ

Картофель отварить в кожуре. Мелко нарезанный лук полить лимонным соком и оставить на некоторое время. Из желтков и растительного масла приготовить майонез. Творог или: сыр перемешать с красным перцем, луком, маринованным в лимонном соке, майонезом. С картофеля снять кожуру и залить полученной смесью.

Картофель - 12 шт., луковицы - 2 шт., яичные желтки - 2 шт., растительное масло - 150 г, творог или плавленый сыр - 250 г, красный перец - 1 ст. ложка, сок лимона.



КАЛАЛАДИККА ПО-КАРЕЛЬСКИ

Картофель нарезать ломтиками, укладывают ровным слоем на сковородку, сверху тонко нарезанные ломтики селедки. Все это засыпать мукой, полить растительным маслом и поставить в духовку. По готовности картофеля, рыбу залить сырым яйцом, смешанным с молоком, мукой и солью, затем снова запечь. Картофель - 800 г, свежая сельдь - 300 г, репчатый лук - 100 г, растительное масло -40 г, молоко - 100 г, мука, яйцо.

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