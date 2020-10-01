|Обед за 40 минут
Пока закипает чайник, открываем банку любых мясных консервов. Выкладываем в кастрюлю, заливаем кипятком. В это время чистим и натираем на терке морковку, режем лук (всего побольше, овощи нам еще пригодятся). В кипящий бульон с тушенкой кидаем горсть-другую макаронных изделий (если есть время почистить 2-3 картофелины, то лучше конечно нарезать их) или чашку промытого риса, даем повариться 10-15 минут. Нет мясных консервов? Киньте баночку рыбных или можно добавить плавленый сырок или банку зеленого горошка. Туда же морковку и лук. Не забудьте оставить половину.
Теперь второе. Ставим на огонь помытую гречневую крупу, заливаем кипятком, солим. На сковороде поджариваем оставшиеся морковку и лук, достаем купленные в ближайшем магазине куриные сердечки и печень. Туда же их, в сковороду! Заливаем кипятком, солим, добавляем специи, две столовых ложки сметаны или майонеза и тушим под крышкой. Каша уже готова? Подливка к ней тоже - много времени на нее не понадобится. Ну, а о супе и говорить не надо - он уже давно разлит по тарелкам.
А вы теперь, пока ваши близкие с аппетитом наворачивают первое, достаете из глубин холодильника остатки кефира, простокваши, недоеденный детьми творог, засохший кусок сыра... Сыр натираем на терке, все остальное растираем в миске до однородной массы, добавляем яйца, муку, половину чайной ложки соды, гашенной уксусом или лимонной кислотой, сахар и соль и замешиваем тесто как для оладий. Жарим на растительном масле и подаем к столу со сметаной, вареньем, чаем или молоком. Вот и все. Посмотрите на часы - прошло от силы 40 мин!
Поскольку готовлю я все по-быстрому, используя полуфабрикаты и консервы, то для того чтобы все-таки получать витамины, стараюсь обязательно хотя бы раз в день сделать овощной салат, используя любые доступные в данное время года овощи.
Летом обязательно помидоры и огурцы со свежим салатом, зеленым луком, укропом. Заправлять можно сметаной, майонезом, растительным маслом.
Зимой - салаты из свежей капусты. Основа - нарезанная и помятая с солью капуста. К ней можно добавить:
- мелко нарезанную вареную картошку;
- натертую морковку;
О. Лазарева
Газета "САДОВОД"
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