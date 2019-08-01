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::. Почему не рекомендуется вносить в почву свежий навоз? | Удобрения
Почему не рекомендуется вносить в почву свежий навоз?
Нередко начинающие огородники, приобретая навоз для своих участков, стараются сразу внести его в почву, что неправильно. Конечно, преимущества внесения навоза, особенно на тяжелых почвах, очевидны: увеличивается усвояемость некоторых нерастворимых составных элементов почвы, в нее поступает полезная микрофлора, уменьшаются потери азота и других питательных веществ из-за выщелачивания и разложения.
Но не следует забывать и об отрицательных последствиях. Самое главное, что свежий навоз можно вносить не под все культуры. Так, корнеплоды, лук, томат, перец желательно выращивать на второй год после его внесения. Даже у огурца, который в целом положительно реагирует на навоз, внесение последнего на рыхлых почвах в свежем виде часто вызывает ожоги корней и листьев, что обусловлено быстрым разложением навоза и выделением аммиака.
При внесении свежего навоза отмечается высокая активность микроорганизмов, которые потребляют большое количество азота, что приводит к снижению его содержания в почве. У молодых растений при этом отмечается побледнение листьев.
Иногда сразу после запашки навоза нарушается поступление в растения воды, особенно в условиях засухи. Последнее обстоятельство весьма вредно для овощных культур, поскольку навоз медленно разлагается под разрыхленным слоем почвы и действует как изолирующая прокладка.
Кроме того, свежий навоз часто содержит семена сорных растений и споры возбудителей болезней. Поэтому не торопитесь сразу вносить навоз в больших количествах, часть его заложите на хранение или в компост. Для того чтобы сохранить в этом удобрении питательные вещества, выкопайте яму глубиной на два штыка лопаты, на дне разместите куски старой пленки, затем плотно уложите навоз, прикройте его слоем земли, чтобы не улетучивался аммиак, пленкой. Споры грибов и семена сорняков в процессе ферментации погибают.
Часть свежего навоза можно использовать в качестве биотоплива под огурцы. Для этого навоз укладывают на грядку и прикрывают землей слоем 15-20 см.





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::. прочитало: 266 | автор: sadovod | Вчера, 08:00 | Комментариев 0 |
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