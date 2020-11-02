



::. Контроль процесса компостирования | Удобрения Контроль процесса компостирования

Анализ процесса компостирования отходов показывает, что при указанных условиях его проведения решающее значение имеет температура внутри компостной массы, которая в первой стадии доходит до 60-70°С, а затем постепенно падает, достигая к концу третьей стадии 20-25°С. При этом в первой и второй стадиях на разложение воздействуют главным образом грибки, микробы и другие, расщепляющие целлюлозу и жиры, а в третьей стадии бурно возрастает «поголовье» различных личинок, многоножек, жуков, мокриц и т. п., а также червей - «поваров плодородия», которые не только измельчают и смешивают органические и минеральные части компоста, но и превращают его в удобрение.

Чтобы проверить и оценить в этих условиях правильность хода процесса компостирования, вовсе не обязательно изучать наличие указанных микроорганизмов или применять градусник для измерения температуры в компостнике. Сделать это можно просто рукой или даже визуально. Если на руку, помещенную внутрь смеси, исходит жар, то температура смеси близка к наибольшей из указанных, причем от компостируемой массы идут даже струйки пара. Если же рука ощущает, но терпит тепло, а пара не наблюдается, то первая стадия процесса закончилась, и к своим действиям приступила уже указанная выше многочисленная «живность».

К сожалению, как свидетельствует опыт, даже у очень опытных садоводов-любителей фактическая температура в компостнике в первой стадии нередко оказывается ниже или выше оптимальной. Чтобы выяснить истинную причину этого, следует прежде всего проверить влажность смеси. Сделать это можно без влагомера вручную, для чего достаточно взять из компостника на некоторой глубине горсть смеси и плотно сжать ее рукой. Если при этом влага сильно протекает между пальцами, компост чрезмерно влажный, а если смесь рассыпается - компост чрезмерно сух. Тогда, когда влага просачивается между пальцами отдельными каплями, влажность оптимальна и равно примерно 60%. Практикой установлено, что в том случае, когда температура смеси равна 45-50°С, а влажность выше 60%, отчаиваться не стоит, так как для приведения процесса компостирования к норме достаточно прекратить поливы и произвести перелопачивание (перебивку) смеси или ее переброску в одну из освободившихся секций компостника.

В практике процесса компостирования нередки случаи, когда влажность смеси в норме, а температура в компостнике не достигает оптимальной или существенно сдвигается во времени. Причиной этого чаще всего является несоблюдение при закладке компонентов соотношения в смеси углерода и азота (более 20:1), что свидетельствует о том, что в компостник заложено слишком много углеродсодержащих (древесных, садовых, картонно-бумажных) и мало азотсодержащих (травяных, огородных, кухонно-бытовых) отходов. При этом добавкой последних в компостник процесс, протекающий в первой стадии, можно привести к норме.

Что касается последующих за первой стадией компостирования отходов, то за неимением ничего лучшего ход процесса можно проконтролировать визуально по цвету и структуре компоста, а также по его запаху.

Если обнаружится, что смесь приобрела темно-коричневый цвет, в ней вполне различимы от дельные частицы, а ее запах слегка или даже явно гнилостный, то она прошла вторую и третью стадии и компост является полуперепревшим, но уже пригодным, например, для мульчирования. Чаще всего такое состояние компоста имеет место через 75-90 дней с момента его закладки.

Если смесь приобрела темную окраску, в ней неразличимы никакие частицы, а запах напоминает запах лесной земли, то следует считать, что компостирование закончено и компост готов к применению. При благоприятных условиях этот момент обычно наступает примерно через 4,5-6 месяцев. Нужно подчеркнуть, что такое компостирование характерно, главным образом, для летнего времени. Поэтому особую важность для процесса имеют сроки начала и окончания закладки в компостник компостируемых компонентов. Исходя из указанных выше сроков отдельных стадий компостирования, а также принимая во внимание, что благоприятные условия для процесса обеспечиваются при наличии тепла, закладку отходов в компостник следует начинать как можно раньше весной и заканчивать как можно раньше летом. В этом случае компост, как правило, успешно проходит за лето первые три стадии, а в осенне-зимний период две завершающие, не требующие при надлежащем укрытии летнего тепла. Компост же, закладка которого проведена осенью, как это нередко рекомендуется, даже при использовании ускорителей компостирования обычно не бывает готов к весне для посевов и посадок и может применяться только для мульчирования междурядий.

А. Веселов садовод-любитель

Газета «САДОВОД»









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::. прочитало: 62 | автор: sadovod | Сегодня, 08:00 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.