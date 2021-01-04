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::. Удобрение, которое не удобряет | Удобрения
Удобрение, которое не удобряет
Ленинградская область, как и вся Нечерноземная зона, богата торфяниками. Огородники и садоводы заготавливают много торфа и используют его в качестве органического удобрения, для поделки торфоперегнойных горшочков, выращивания рассады.
При этом они часто терпят неудачи: рассада погибает, а растения растут недостаточно хорошо. Чтобы избежать неудач, надо знать, какой вид торфа и какую его часть можно использовать (табл. 1). Верховой торф беден питательными веществами, имеет низкую зольность (2-5%), обладает кислой и сильнокислой реакцией. Степень разложения его невелика.
Верховой торф сравнительно богат азотом (1-1,5%), однако он находится в трудномобилизуемых формах. Поэтому такой вид торфа, в основном, используют для подстилки животным.
Наилучший подстилочный торф – слаборазложившийся, отличающийся высокой поглотительной способностью. Получающийся на торфяной подстилке навоз обладает более высокими удобрительными качествами, чем навоз на соломистой подстилке.
В качестве удобрения можно использовать после проветривания лишь хорошо разложившийся низинный торф, который делится на нормальнозольный (зольность до 12%) и высокозольный (свыше 12%).
Нормальнозольный торф характеризуется невысоким содержанием калия (около 0,1%) и фосфора (около 0,2%), но высоким – азота. В высокозольном торфе органического вещества меньше. Отдельные виды высокозольного торфа содержат большое количество извести (торфотуф) и фосфора (вивианитовый торф). Последний отличается голубой окраской при хранении на воздухе.
В торфе содержится также важный микроэлемент бор (в 1 т низинного торфа его 8-12 г, а верхового – около 7 г). Заготовляют торф летом и кладут на проветривание. Степень разложения торфа можно определить, используя данные, приведенные в табл. 2. Как органическое удобрение торф менее ценен, чем навоз и перегной, поскольку беден не только доступными элементами питания, но и микроорганизмами. При этом он имеет ряд преимуществ: обладая черным цветом, хорошо аккумулирует тепло, благодаря высокой пористости и поглотительной способности отлично удерживает влагу. Его целесообразно использовать в качестве мульчи на тяжелых заплывающих почвах. Чтобы увеличить содержание гумуса на дерново-подзолистых почвах на 1%, необходимо внести 2-3 ведра торфа на 1 м2. Не стоит закапывать его в почву, лучше рассыпать по поверхности с осени. Затем весной поверхностный слой надо постепенно перемешать с торфом. При этом в верхнем его слое
будет хорошо развиваться корневая система растений. Эффективность торфа возрастает при компостировании. Такой компост несложно сделать на своем огороде.
Торфофекальный компост.
Уложите слой торфа толщиной 40-45 см, сделайте в нем углубления и сливайте в них фекалии. По мере их накопления, сразу засыпайте торфом. Через год такой компост готов к употреблению. Перед использованием добавьте к нему известь (400-500 г на 10 кг).

Торфонавозный компост.
Для него используйте хорошо проветренный торф влажностью 50-70% и навоз. Соотношение компонентов может быть 1:1-1:4, в зависимости от наличия материалов, которые следует размещать слоями. В компост добавьте (кг на 100 кг): фосфоритной муки – 1,5-3, калийных удобрений – 0,5-1, а также известь (в зависимости от кислотности субстрата). Чтобы компост содержал оптимальное количество питательных веществ, его нужно правильно приготовить. Для лучшего разложения компонентов разместите компостную кучу в тенистом месте. Хорошим зонтиком для нее будет посаженный вокруг подсолнечник. Под каждую закладываемую кучу поместите слой рыхлой земли или торфа, затем уложите слой навоза, чтобы в нем могли задерживаться вымываемые дождем из верхних слоев питательные вещества. В сухую погоду не забывайте поливать компостную кучу водой или навозной жижей.
К. Преображенский, канд. с.-х. наук
Газета «САДОВОД»



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::. прочитало: 149 | автор: sadovod | Вчера, 10:32 | Комментариев 0 |
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