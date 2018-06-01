



::. Торфяные почвы: повышение плодородия | Овощеводство Торфяные почвы: повышение плодородия

Торфяные почвы называют потенциально плодородными. Это означает, что на них можно получать стабильные высокие урожаи, но только после выполнения ряда работ по повышению плодородия почвы.

В первую очередь улучшения требует водный режим почв.

Все торфяные почвы изначально имеют избыток влаги и требуют проведения осушительных мероприятий (например, мелиоративных канав). В то же время летом на этих почвах растениям часто не хватает влаги. Связано это с тем, что испарение с поверхности торфа очень высокое (такое же, как и с водной поверхности), а поступление воды из нижних горизонтов затруднено из-за повышенной рыхлости торфа. Кроме того, часть влаги в торфах (иногда до 30%) недоступна растениям, и поэтому для нормального развития ее требуется заведомо больше.

Исходя из этого, для создания оптимального водного режима необходимо провести следующие мероприятия:

1. Хорошее осушение, но при этом желательно не допускать снижения уровня грунтовых вод ниже 1 м. Этого можно достичь, имея серию заслонок в канавах или дренажных стоках, не позволяющих уходить нужной влаге.

2. Для улучшения поднятия воды из грунтовых вод в верхние слои почвы используют прикатывание (уплотнение) верхнего горизонта.

3. Чтобы снизить испаряемость с поверхности, можно использовать мульчирующие материалы.

4. Оптимизировав влажность, можно приступать к кислотности.

Наверняка всем известно, что большинство торфяных почв имеют кислую реакцию и нуждаются в известковании. Но если на минеральных почвах большинство растений хорошо себя чувствуют лишь при слабокислой или нейтральной реакции среды (рН 5,5-7,0), то на торфяных почвах они хорошо развиваются и при довольно кислой реакции (рН 4,8). Это связано с тем, что в торфяных почвах мало марганца и алюминия, которые усугубляют вредное воздействие повышенной кислотности на минеральных почвах. Полные осенние дозы извести для нейтрализации кислотности должны быть в 2 раза ниже обычных доз, примерно 0,5-1 кг извести на 10 м 2 . Дозы, конечно, лучше уточнить по результатам почвенного анализа.

Торфяные почвы плохо проводят тепло, в народе их называют "холодными". Они медленно оттаивают и плохо прогреваются, поэтому весенний посев семян и высаживание рассады на них производят на 8-10 дней позже, чем на минеральных почвах.

Для коренного улучшения этих свойств торфяных почв обязательно производят внесение любых минеральных грунтов: песка, глины, суглинистой почвы. Если толщина торфа небольшая, то при перекопке можно перемешать торф с нижележащим горизонтом.

При большой толщине минеральные добавки придется привозить с других мест и вносить в количестве 1-4 ведер на 1 м 2 . Вносят их на поверхность и перемешивают с верхним 20-сантиметровым слоем почвы. Эта трудоемкая мера позволит коренным образом улучшить плодородие торфяных почв.

После осушения, известкования и внесения минеральных грунтов торф превращается в плодородную почву, способную давать хороший урожай. Однако теперь у торфа появляется другой недостаток. Под действием микроорганизмов он начинает быстро разлагаться (иногда потери торфа могут составлять 2-3 см в год). При разложении торфа выделяется много полезных для растений элементов питания, но ведь запас торфа не бесконечен, и кроме того, если питательных элементов много, то происходит их смыв в ближайшие водоемы.

Для снижения потерь питательных веществ нужно избегать внесения минеральных азотных удобрений (мочевины, сульфата аммония), заменяя их органическими (навозом, перегноем, соломой). Глубокую перекопку лучше производить 1 раз в 3-4 года. В остальные года ограничиваются только рыхлением. Нельзя вносить повышенные дозы извести.

Из минеральных удобрений в торфяные почвы нужно обязательно вносить калийные удобрения (сульфат калия, поташ) и фосфорные (суперфосфат).

Удобрения вносят осенью при подготовке почвы. Большинство торфяных почв содержат мало бора, молибдена и меди. Эти элементы необходимы растениям в минимальных количествах, но могут стать причиной снижения урожая. Растения при их недостатке часто имеют поврежденную верхушку, недоразвитые соцветия, уродливые листья. Особенно остро реагируют на недостаток этих элементов бобовые культуры, а также капуста, свекла.

Вносят эти удобрения весной 1 раз в 4-5 лет. Доза медного купороса (подкормка медью) 50-100 г на 100 м 2 , молибденовокислого аммония (молибден) 20-40 г на 100 м 2 , борной кислоты (бор) 10-20 г на 100 м 2 почвы.

Перечисленные приемы позволяют значительно улучшить плодородие торфяных почв и получать высокие урожаи, при этом качество растениеводческой продукции при отсутствии азотных минеральных удобрений будет очень высоким. Кроме того, в торфе корни и корнеплоды значительно меньше поражаются болезнями из-за природных антисептиков (фенолов), что позволяет значительно снизить употребление средств защиты растений.

И. МАТВЕЕВ

Газета «САДОВОД»



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::. прочитало: 27 | автор: sadovod | Сегодня, 12:28 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.