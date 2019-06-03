



::. Вода, поливы и растения | Овощеводство / Ваш сад Вода, поливы и растения

Без влаги нет жизни: на долю воды в химическом составе растений приходится от 80 до 85%.

Вода расходуется на построение клеток растений и испарение, которое снижает температуру в жаркое время года. Поступление воды с растворенными питательными элементами происходит благодаря ее всасыванию корневыми волосками из почвы. Поэтому вода нужна растениям, прежде всего в зоне корней (20-25 см), что могут обеспечить редкие, но обильные поливы. Полив целесообразно осуществлять в два приема: сначала смочить поверхность почвы, затем полить более обильно. Кроме насыщения почвы влагой полив снижает ее температуру: на глубине 10 см в середине лета почва увлажненного участка на 7...8°С ниже, чем сухого. Нормы полива зависят от времени года и потребности в воде конкретной культуры. Примерная норма полива: 10 л воды на 1 м 2 площади, но на такой же участок может потребоваться и 20 л воды. Так, средняя норма полива деревьев составляет 2 ведра на м 2 площади приствольного круга, потому что в этом случае вода должна промачивать почву на глубину залегания корней деревьев (до 50 см). Потребность растений в воде связана и с периодом роста: при пикировке рассады средняя норма - 0,5 л на лунку, а в период покоя растения почти не требуют полива. Следует учитывать, что ежедневные поливы небольшим количеством воды только смачивают поверхность почвы и освежают воздух.

С окончанием снеготаяния можно отчетливо определить сухие, замокающие и влажные места на своем участке. Очень важно для каждого из них правильно подобрать засухоустойчивые или влаголюбивые растения.

Ксерофиты - это засухоустойчивые растения, которые не проявляют признаков угнетения при нерегулярном поливе или в самое жаркое время года. Они приспособились переносить постоянный или сезонный дефицит влаги в почве и воздухе. Узколистные злаки уменьшают испарение воды за счет сокращения площади листовой пластинки.

Опушение на листьях чистеца шерстистого и лоха серебристого или восковой налет на листьях розы сизой Глаука и хвое сосны Веймутова также защищают растения от жары. Засухоустойчивыми древесными растениями являются чубушник, сирень, барбарис, спиреи, шиповники, боярышник.

Мезофиты растут на средне-влажных почвах и приспособлены к умеренному потреблению влаги. При кратковременном недостатке влаги их листья способны увядать, что снижает интенсивность испарения. Переносить временный дефицит влаги способны хоста, астильба, роджерсия, ревень, примула, арункус, пионы, флоксы, лилейник, папоротник, бузульник, гравилат ярко-красный. Из древесных средневлажные почвы предпочитают калина, дерен, смородина, ель, пихта.

Гигрофитам - влаголюбивым растениям, необходима избыточно влажная почва. В низинах и оврагах, где толщина водяного слоя может быть до 5 см, хорошо растут ирис болотный, вербейник монетчатый, калужница, купальница, страусник, лизихитум.

У растений прибрежной зоны листья и цветки находятся над водой, а корневая система и нижняя часть стебля - под водой, уровень которой может составлять от 5 до 15 см.

К таким растениям относятся аир, стрелолист, ситник, ирис болотный, камыш, рогоз, горец водяной, белокрыльник, вахта, губастик, ежеголовник, манник, сусак.

Л. Макарова, ландшафтный дизайнер



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::. прочитало: 139 | автор: sadovod | Вчера, 12:02 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.