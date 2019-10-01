



::. Подготовка семян и посев тыквенных | Овощеводство Подготовка семян и посев тыквенных

Тыквенные культуры требовательны к плодородию почвы и очень отзывчивы на органические удобрения - навоз, торф, птичий помет, древесные перепревшие опилки, все виды компоста. Лучше всего подойдет компост, приготовленный из навоза, торфа, растительных остатков, древесных листьев и золы. Заделывают компост в гряды на песчаных почвах на глубину 15-20 см, на глинистых - 10-15 см. При недостатке органических удобрений их можно вносить в лунки по 1-2 кг.



ТЫКВЫ лучше растут на ямах-кучах. Копают яму глубиной 30 см, шириной 50 см. 5 заполняют выше краев навозом, прошлогодними органическими остатками, и это биотопливо сверху засыпают слоем земли в 20 см.

Отбирают для посева хорошо выполненные, крупные семена. Чтобы повысить всхожесть, их обеззараживают, прогревая вблизи отопительных приборов в течение 3-4 дней при температуре не выше 40-50°С. Перед проращиванием семена рекомендуется замочить в растворе питательных веществ и микроэлементов. Наиболее простой и доступный способ - поместить на 12-24 часа в раствор микроэлементов, который всегда можно приобрести в магазине, дозировка обычно указывается на упаковке. Затем раствор микроэлементов сливают, а семена помещают между слоями влажной ткани или между салфетками. Для повышения холодостойкости и получения раннего урожая семена закаливают: на 12 часов кладут в холодильник, затем такое же время выдерживают при комнатной температуре. Такое чередование проделывают в течение 4-5 суток. Необходимо следить, чтобы ткань, в которой находятся семена, всегда была влажной. После закаливания семена помещают в теплое место, и через 2-4 дня они прорастают. Помните, что для прорастания семян нужны тепло, влага и воздух. Следите, чтобы у них была возможность дышать, чтобы они не были полностью залиты водой.



Сроки посева в Северо-Западном регионе – это обычно конец мая, начало июня. Сеять можно и сухими семенами, но оптимальный вариант - смесь пророщенных и сухих семян, чтобы застраховать посевы от поздних заморозков.

Под огурцы гряды делают шириной 1 м, лунки размещают на расстоянии 20-25 см друг от друга. Сеют на глубину 1,5-2 см, в каждую лунку по 2-3 семени, при необходимости прореживают. В Северо-Западном регионе огурцы лучше сеять под невысокие пленочные укрытия. В жаркую погоду пленку частично или полностью снимают, а в период плодоношения убирают совсем.

Площадь питания для кабачков составляет 0,7x1 м. В лунку так же высевают по 2-3 семени на расстоянии 3-4 см друг от друга, после всходов прореживают, оставляя одно наиболее крепкое растение.

Для кустовых тыкв площадь питания 0,8x0,8 м, для плетистых 1,4x1,4 м.

Всходы кабачков и тыквы появляются быстро, если место, куда высеяны семена, накрыть стеклянными банками или пластмассовыми бутылками, срезав у них дно.

Л. Шашилова, канд. с.-х. наук









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::. прочитало: 81 | автор: sadovod | Вчера, 10:40 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.