

::. Топинамбур во всей красе | Овощеводство / Цветоводство Топинамбур во всей красе

О топинамбуре написано уже немало. И может быть и не стоило бы обращать внимание на это растение, если бы не его красота во время цветения. К этому авторы, как правило, равнодушны. Более того, некоторые огородники считают, что это совершенно бесполезное растение и не место ему в саду, цветнике или огороде. Оно-де только засоряет участок.

В этом доля правды есть. Топинамбур действительно может превратиться в сорняк, если за ним не следить. Но даже при минимальном агрономическом уходе это полезное пищевое, лечебное и прекрасно цветущее (наподобие цветкового подсолнечника) растение. Летом среди бурно и разнообразно цветущих экзотов, завезенных из Голландии, Англии и других стран, цветки топинамбура не очень заметны, а вот осенью, когда большинство «иностранцев» отцвело, топинамбур предстает во всей красе: хоть на посеревшем фоне осеннего ландшафта, хоть в букете.

В прошлом году его яркие цветки выдержали 3-дневные раннеосенние заморозки с температурой на почве от -2 до -4°С (с 19 по 21 сентября). И цвел топинамбур среди инея как ни в чем не бывало.

Цветение цветением, но и клубни по окончании вегетационного периода я не выкапываю на зиму, они прекрасно сохраняются в почве до весны. А ранней весной, когда на огороде еще ничего съедобного нет, они очень даже пригодятся. И в сыром, и вареном, и жареном виде. Зеленые листочки топинамбура, пока он растет и развивается, тоже будут кстати.

Уже засохшие стебли (стволики) и листья топинамбура оказывают нам помощь и «на прощание». Порубленные и внесенные в компостную кучу, они ускоряют созревание компоста. Служат они и для обвязки стволов саженцев от солнечных ожогов и мышей.

И. Кривега

Газета "САДОВОД"











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::. прочитало: 197 | автор: sadovod | 31 августа 2020 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.