Овощи-эмигранты на наших грядках

Овощные культуры с американских земель попали в Европу в связи с путешествием Христофора Колумба и через испанских завоевателей Америки. После возвращения экспедиции Колумба европейские страны узнали тыкву, томаты, фасоль. Испанцы завезли на свою родину из Южной Америки в XVI веке картофель.

Томаты стали выращивать в Италии, Испании, Португалии, Франции, Бельгии с середины XVI века, а с конца этого века - в Англии. Долгое время томат сажали в качестве декоративного растения (отчасти экзотического). Первыми в XVIII века ввели его в пищу в свежем виде и заготовках итальянцы и португальцы.

Во Франции томат становится овощем только в середине 1780-х годов, а в Англии - в начале XIX века. До этого два века англичане растили томаты в оранжереях вместе с редкими и экзотическими видами растений.

Картофель был описан впервые в книге "Хроника Перу", вышедшей в испанском городе Севилье в 1553 г. Автором ее был участник военной экспедиции Педро Чьеза де Леон. Вот, что он писал о "паппе", как называли картофель на его родине: "Паппа - это особый род земляных орехов; будучи сварены, они становятся мягкими, как печеный каштан; при этом они покрыты кожурой не толще кожуры трюфеля". Из Испании картофель попал в Италию (под названием "тартуффоли"), а затем в другие страны.

Французский аптекарь и ученый А. Пармантье много сделал для пропаганды картофеля и его использования в целях питания. Но для еды картофель начали выращивать только в начале XIX века. До этого же распоряжением короля Людовика XV картофельные растения выращивали в садах на клумбах, а цветками светские дамы украшали свои прически.

В Германии также в XVIII веке картофель был декоративным растением.

Весьма значительная роль в распространении по европейским и азиатским странам овощных культур принадлежит монастырям, а также жившим в них и странствующим монахам. Первые с большим трудолюбием, любовно и умело возделывали культуры в стенах обителей, а вторые способствовали распространению семян, знаний о свойствах овощей и приемах их выращивания.

Э. Феофилов









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