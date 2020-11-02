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::. Стрельне не суждено было стать тем, чем задумал ее Петр I | новости
Стрельне не суждено было стать тем,
чем задумал ее Петр I
Разумеется, истинной родиной картофеля является Новый Свет, откуда в эпоху великих географических открытий этот корнеплод был привезен мореплавателями в Европу.
В России картофель впервые стал культивироваться именно в Стрелиной мызе, Стрельне. Здесь с 30-х годов XVIII века существовало крупное хозяйство, в любое время года поставлявшее на императорский стол свежие фрукты и овощи.
С 1716 года начинаются грандиозные земляные работы, закладываются государевы огороды, для ухода за которыми на первых порах переводятся из царского подмосковного села Коломенское "на вечное житье" 20 садовников с семьями.
 В описи за 1736 год числится в садах, теплицах и оранжереях Стрельны: яблонь по местам и в запас — 3100, вишен больших и малых — 1300, груш больших — 50, крыжовника — 200 кустов, смородины красной — 400, дубков молодых — 400, елок молодых, подстриженных пирамидами — 30, кустов виноградных разных — 150, абрикосовых деревьев — 50, персиковых— 50. Выращивали здесь и овощи, а также цветы для украшения царских резиденций, причем предпочтение отдавалось тюльпанам.
Стрельне не суждено было стать тем, чем задумал ее Петр I, — главной пригородной резиденцией, превосходящей роскошью дворцов, планировкой парков и разнообразием фонтанов более скромный Петергоф. У царя не хватило жизни на осуществление этого плана, а у государства — средств. Но зато созданные при резиденции придворные сады, огороды и скотный двор на протяжении всего XVIII века считались в России образцовыми.
Мастерами в начальный период были исключительно иностранцы, преимущественно из Германии. Относились они к персоналу — приписанным к мызе государственным крепостным — безжалостно: лучшей методой учения считались кулаки и кнут.
Несмотря на тяготы службы в царских садах и суровый климат, в Стрелиной мызе собирались обильные урожаи. Именно здесь впервые в России стали сажать привезенные из Европы "земляные яблоки" и распространять по России семенной картофель.
Тон опять же задавали немцы. Особенно с 1809 года, когда в Стрельне образовалась колония переселенцев из Германии— Нойдорф. Колонисты специализировались на картофеле, а уже за ними, где кнутом, а где пряником, стали насаждать новую для России культуру землевладельцы-помещики, управляющие имениями и сами крестьяне.
В 1896 году в Стрельне была открыта школа садоводства для подготовки специалистов, которым можно бы было доверять разнообразные садовые работы по огородам, паркам, фруктовым садам, питомникам, оранжереям, теплицам, парникам, цветникам и на пасеке. За 5 лет учебы здесь готовили настоящих искусников, которые направлялись в частные и казенные хозяйства. После 1917 года придворные сады и огороды стали опытной базой Сельскохозяйственного института.
Весной 1934 года здесь был заложен питомник, который снабжал молодыми саженцами парки и скверы предвоенного Ленинграда и пригородов. Занимал он в момент закладки территорию немногим больше полугектара. А в 1964 году это было уже крупное хозяйство, расположенное на площади 104 га. За год здесь выращивали свыше миллиона саженцев 75 пород: дубков, кленов, лип, туи, лиственницы, кустов жасмина, сирени, роз... Увы, питомник канул в прошлое.
А. ТИХОМИРОВ




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