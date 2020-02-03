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::. Заморские гости на наших грядках | Овощеводство / новости
Заморские гости на наших грядках
Природа наделила Россию на заре земледелия растениями, пригодными для огородной культуры. Приходилось заимствовать у соседей, ближних и дальних. Начало организованному завозу "заморских" растений положил царь Алексей в саду подмосковного Измайлова.
Большинство огородных и садовых культур, которые мы привыкли считать своими, это выходцы из дальних стран. Их родиной, т.е. генцентрами их происхождения, являются Кавказ, Средняя Азия, Китай, Средиземноморье и даже Америка.

ОГУРЕЦ - древняя культура стран муссонного климата, Индии и Китая была занесена в Афганистан, а затем к нам. Морковь и лук ведут начало из Средиземноморья и Афганистана. Древнейшую на земле культуру - капусту выращивали еще при неолите в Средиземноморье. От примитивного предка листового типа, путем "цепной реакции" мутаций возникло все многообразие форм капусты. Из Средиземноморья ведет происхождение и брюква, более богатая сахарами и витаминами, чем репа и редька. Тыква и кабачки происходят из Южной и Центральной Америки. Помидоры в средней полосе России стали известны с 1780 года, завозили их из Крыма. Их выращивали в садах Бахчисарая, называя "любовные яблоки".
Изначальная родина помидор - Перу и Чили. В 1554 году в Европу попали желтоплодные помидоры, потом они "покраснели" в результате селекционной работы с ними. Курьезно, что в Северную Америку помидоры проникли позже, когда в Европе уже широко распространилась их культура. Стручковый красный перец не был известен европейцам до открытия Америки. Семена перца впервые привез Колумб в 1593 году с Кубы, с которой и началось открытие
Нового Света, родины многих культурных растений (кукуруза, арахис, табак, какао, ананас и т. д.). Индейцы издревле широко использовали острый перец, по словам Колумба, "добавляли его в пищу вместо соли". В Европе перец подвергся селекции, были получены овощные крупноплодные сорта. Нередко чужеземное растение, попав на новый для него континент, подвергалось интенсивной селекционной проработке, меняя в корне свое лицо, проявляя новые качества, не известные на его родине. Подсолнух у себя на родине - в Мексике - использовался ради украшения. В Испанию его завезли как экзотический цветок. Он и продолжал бы служить лишь декоративным целям, не попади в Россию, где его превратили в основную масличную культуру. Масло из подсолнуха впервые получили в 1835 году, а с 1860 года началась широкая селекция масличных сортов. В середине нашего столетия масличный подсолнух стала возделывать и Мексика, используя в основном Российские сорта. Так подсолнух, совершив кругосветное путешествие, возвратился к себе на родину, но уже в новом качестве. Получать масло из подсолнуха пытались в конце XVIII века и во Франции. Именно русской народной селекции удалось создать одностебельные формы подсолнуха и перешагнуть рубеж 50% содержания жира в семенах. У современных сортов он доходит до 70%. Подсолнух дает 80% всего масла, получаемого из семян различных масличных культур.
  Когда картофель в XVI веке завезли из Америки, не думали, что через 200 лет он станет важнейшей для Европы культурой. Индейцы, жившие на обширной территории империи инков с давних пор, 8000 лет назад широко возделывали свой, определенный вид картофеля. В Европе, однако, прижился другой вид, который и стал высокоурожайной и широко распространенной культурой в Англии, Германии, России и в других европейских странах.
Именно в Европе произошел настоящий расцвет культуры картофеля: появилось огромное разнообразие сортов, повысилась продуктивность, улучшилось качество клубней, картофель приобрел новые ценные признаки. Современные европейские сорта поистине несравнимы с исходными образцами культурного картофеля, сохранившимися на юге Америки.
  Успешной приживаемости завозных культур способствовал ряд обстоятельств. Выращивание в необычных для них условиях провоцировало их изменчивость, что позволяло в процессе селекционной проработки выбирать наиболее ценные уклонения. Наконец, перенос растений на другие континенты зачастую "отрывал" их от паразитировавших на них микроорганизмов, т.е. спасал от нападения специализированных к ним патогенов. Увезенный в Европу картофель на протяжении 300 лет оберегался от фитофторы, имевшей распространение в Америке. А завезенный в Америку сахарный тростник спасался там от поражения ржавчиной и головней в течение пяти столетий.

Значение завозных растений проявилось не только в их непосредственном использовании, т.е. введении их в широкую культуру. Они позволили расширить возможности работ по гибридизации. Скрещиванием сортов и видов, географически отдаленных в своем происхождении, получали гибриды с новыми ценными качествами, с хорошей адаптационной способностью. Так, в середине XVIII века во Франции от скрещивания чилийской земляники с виргинской (дикорастущей в Северной Америке) был создан новый вид - всем нам хорошо знакомая садовая крупноплодная земляника. Она быстро завоевала широкую популярность и вытеснила в садах клубнику. У нас кое-где сохранился в культуре один сорт клубники - Миланская, дающий нежные, со специфическим ароматом ягоды. Зато сортов садовой земляники - не перечесть.
Завоз и освоение чужеземных растений способствовал прогрессу растениеводства, позволив всему миру воспользоваться дарами природы, которые сформировались в отдельных местностях различных частей света. В результате этого произошел взаимообмен культур между континентами. Кукуруза, древняя культура индейцев Центральной и Южной Америки, стала занимать большие площади в Молдавии, на Украине, на юге России, на Кавказе. А стародавние сорта русской пшеницы сыграли важную роль для развития этой культуры в Канаде и США.
В. Колобаев, доктор биолог, наук
Газета "САДОВОД"






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::. прочитало: 54 | автор: sadovod | Сегодня, 10:42 | Комментариев 0 |
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