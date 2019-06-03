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::. Морковь на грядке – здоровье в порядке | Овощеводство / морковь
Морковь на грядке – здоровье в порядке
Удивительное это огородное растение. Оно является ранним овощем и может дать большой урожай осенью, хорошо хранится зимой, а ко всему прочему еще и поливитаминный. Среди основных возделываемых овощных культур в моркови наибольшее разнообразие витаминов и особенно много каротина (провитамина А) и аскорбиновой кислоты (витамина С). Имеются такте витамины В1, В2, В6, Е, К, Р (пантотеновая кислота). Много в ее корнеплодах Сахаров, различных ценных для организма минеральных солей, ферментов, эфирных масел и других веществ.
Морковь — одна из наидревних огородных культур. Родиной ее является Передняя и Средняя Азия, где использование ее началось задолго до нашей эры. Об употреблении моркови как овоща упоминает в III веке до н. э. знаменитый римский кулинар Апициус, создавший ряд блюд из моркови. Благодаря богатому содержанию полезных веществ ее издавна широко используют не только как овощ, но и как лекарственное растение при различных заболеваниях и в профилактических целях. Недаром в соках для детского питания часто преобладает морковь. Впервые о лечебном ее значении сообщил в V веке до нашей эры древнегреческий Гиппократ. К XV веку почти все страны Европы культивировали морковь уже на значительных площадях. Тогда же она появилась и в России. Теперь эта культура входит в пятерку главных овощных культур мира.
В моркови одного лишь каротина в 100 г содержится до 9,4 мг. Для удовлетворения суточной потребности в нем взрослого организма достаточно 80—100 г, или одной морковки. Особенно полезны салаты и соки, повышающие сопротивляемость к инфекционным заболеваниям, улучшающие работу пищеварительных органов, печени, почек, сердечно-сосудистой системы. Корнеплоды обладают слабительным и мочегонным действием, способствуют удалению почечных камней, улучшают зрение (при недостатке в организме витамина А), используются для лечения гнойных ран, язв, ожогов, при простудных заболеваниях, а также являются отличным косметическим средством.
Ш. БЕКСЕЕВ, профессор
Газета "САДОВОД"
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::. прочитало: 36 | автор: sadovod | Сегодня, 11:17 | Комментариев 0 |
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