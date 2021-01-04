Теплицы промышленные и любительские

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Температурный режим крупных и средних по площадям промышленных теплиц поддерживается за счет водяного обогрева трубами, расположенными по периметрам ограждения (с боков и на кровле). Дополнительные нагревательные (в основном, пластмассовые) трубы располагают ниже слоя грунта (в песке). Подсобным контуром обогрева служат трубы, размещенные в подвешенном состоянии вдоль секций.

Перед посадкой основных культур трубы снимают и помещают вдоль рядов растений. Тогда эти трубы создают зону наземного обогрева. Подпочвенный и наземный обогрев работают не постоянно, а по мере необходимости.

Поддержание задаваемого для каждой из культур теплового режима осуществляется автоматизированным включением и отключением подачи тепла. Для этого существуют специальные чувствительные датчики температуры или контактные термометры. Регуляторы размещают в ключевых местах теплицы (в одном или нескольких), на определенной высоте (иногда их поднимают по мере роста растений). Элементами регулирования температуры в теплицах являются фрамуги (форточки). В теплицах старых конструкций их размещали через определенные расстояния на кровле теплиц, а также в боковых продольных ограждениях. В современных теплицах имеются только сплошные фрамуги справа и слева от конька кровли. Площадь всех фрамуг должна составлять не менее четверти площади кровли. При помощи этих систем вентиляции можно осуществлять не только удаление излишков тепла от солнечного нагрева летом, но и кратковременным открытием форточек производить быстрый «сброс» тепла в зимние месяцы. Фрамуги также работают в автоматическом режиме.

Теплица не может быть препятствием для доступа естественного света к растениям. В современных теплицах используют для крепления стекла конструкции из металла. Они практически не снижают освещенность. Несколько большее затенение бывает от нагревательных труб под кровлей. Стекло частично не пропускает длинноволновые инфракрасные и коротковолновые ультрафиолетовые лучи света. Световой режим пленочных теплиц зачастую бывает благоприятнее, чем остекленных. Любые деревянные конструкции снижают освещенность более существенно.

В теплицах можно создавать и поддерживать в необходимых пределах такой важный для растений фактор, как влажность воздуха. В этом участвуют поливы, испарение с поверхности грунта, температура воздуха и система вентиляции. У тепличных грунтов меньше возможностей для резкого изменения влажности. Тепличные грунты отличаются от почвы открытого грунта дозированным составом естественных (с добавкой искусственных) компонентов, элементов минеральной пищи растений, органического вещества. Грунты могут насыпаться таким слоем, который необходим для отдельных культур. Необходимые растениям количества углекислого газа в крупных теплицах обеспечиваются сжиганием при помощи специальных горелок природного газа в мелких теплицах – раскладкой или развешиванием «сухого льда». Углекислый газ поступает также из грунтов, если в их составе имеется навоз и рыхлящие материалы, разлагающиеся постепенно в течение вегетационного периода.

Главная задача теплиц – снабжение свежими и качественными овощами в определенном ассортименте не менее восьми месяцев в году, продление этого снабжения за счет приостановки и выгонки зелени из овощей, выращенных в открытом грунте. В основном это зелень корнеплодных и многолетних культур. Сочетание конструктивных особенностей, технических средств выращивания и точных технологических приемов позволяет получать в теплицах повышенные урожаи овощей в любых зонах и погодных условиях. Но в теплицах создаются самые благоприятные условия для возникновения и распространения целого ряда вредителей и болезней. С ними часто ведут борьбу больше истребительными, чем предупредительными мерами, больше масштабными, чем локальными. При этом используют соответствующие ядохимикаты. В течение вегетации ими обрабатывают растения, после ликвидации культур – конструкции и грунт. Однако основным и наиболее надежным способом обработки грунта является его дезинфекция при помощи пара. В крупных теплицах может работать различная техника – крупная и вспомогательная. Одно научное учреждение в последней трети прошлого века разрабатывало даже роботов для сбора огурцов. Но уход за растениями остается по-прежнему ручным и очень трудоемким. Всякие ошибки и недоработки в тепличной технологии способны приводить к большим потерям продукции.

Все вышесказанное показывает несоизмеримость сути теплиц промышленных по отношению к тепличкам огородным. В первых каждый метр способен накормить овощами нескольких человек, а в последних целая тепличка не всегда обеспечивает семью. Тем не менее, огородные теплицы, выполняя свою роль в очень скромных масштабах, порой являют очень показательные примеры получения высоких урожаев. Для этого у них и обслуживающих их огородников имеются свои преимущества, особенности и «маленькие хитрости». Об этом речь пойдет в последующих материалах.

Э. Феофилов, засл. агроном России

Газета "САДОВОД"

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::. прочитало: 111 | автор: sadovod | Вчера, 08:00 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.