



::. Агрохимия растений, прежде всего, состоит из удобрений | Овощеводство / Удобрения Агрохимия растений, прежде всего, состоит из удобрений

Почти каждая овощная культура или отдельные группы культур требуют своих почвенных характеристик. Обеспечить их можно только на крупных овощных плантациях, но не на маленьком участке. Если на каждой грядке создавать ежегодно свой фон, то, несмотря на подробные записи очень скоро можно запутаться в этом процессе. Поэтому лучше иметь единый плодородный фон на всем садово-огородном пространстве. И тогда культурообороты будут иметь единую основу, а отдельным пищевым индивидуальностям растений можно «угождать» подкормками. В этом случае корни растений, попав с грядок в дорожки, не будут испытывать недостатка в элементах пищи.

Агрохимические свойства тепличных грунтов оптимизируются приготовлением по специальным рецептам применительно к выращиваемым культурам. Почвенная часть агрохимической науки тесно связана с агрохимическими реакциями возделываемых растений, с поглощением или использованием на рост, развитие и продуктивность воды и минеральных соединений (питательных солей). Растения своими корнями изменяют почвенную структуру, обмениваются с почвой некоторыми элементами, активизируют своими органическими выделениями микробиологическую деятельность, улучшают показатели кислотности почвы.

Агрохимия растений, прежде всего, состоит из удобрений, вносимых в почву для их питания. Знания об удобрениях, их свойствах (достоинствах и недостатках) необходимы, чтобы не действовать наобум. Одно и то же удобрение способно принести как ожидаемый ростовой и урожайный результат, так и непоправимый вред. К отрицательным последствиям приводит внесение свежего навоза с весны, подкормки несколько раз одним видом удобрений одних культур, частые внекорневые подкормки, внесение удобрений в сухом виде по поверхности почвы. Опасность несут в себе повышенные количества птичьего помета в основной заправке или подкормочных растворах.

Для грамотного применения минеральных удобрений необходимо из справочной литературы узнать проценты содержания в них действующих веществ, чтобы можно было рассчитывать правильные соотношения питательных элементов в основной заправке почвы и подкормках из нескольких удобрений. Соотношения можно придерживаться единого для всех культур открытого грунта. Оно приравнивается к единице азота и составляет по пяти макроэлементам: N:P:K:Ca:Mg =1:0,4:1,5:0,8:0,2. Такие пропорции являются среднесбалансированными, а возможность поступления элементов в растения наиболее приемлемой.

Оптимизированное соотношение элементов не может поддерживаться постоянно в течение вегетации. В отдельные ее периоды приходится усиливать питание растений тем (или теми) или иным элементом. Так, в начальные периоды жизни культурам нужно наращивать корни, а в этом помогает фосфор; увеличивать вегетативную массу, а для этого нужен азот. Совместно эти элементы необходимы для формирования репродуктивных органов. Для налива плодов, образования луковиц, корнеплодов, кочанов нужен преимущественно калий. Потребность в магнии имеется во весь период активного фотосинтеза, а кальция – пока растут верхушки побегов и они сами. Соотношение микроэлементов наукой еще не установлено, но для жизнедеятельности растений они все и постоянно должны быть в наличии, естественно, в микродозах. Для отдельных культур обязательно требуются 2-3 отдельных микроэлемента в критические моменты роста и развития. Это указано в овощеводческой литературе. Каждый питательный элемент имеет свою специфическую функцию в едином и целостном растительном организме. Азот является основой ростовых процессов; фосфор – гарант роста корней и закладки репродуктивных органов; калий обеспечивает рост продуктивных органов, предохраняет от перегревов и при заморозках; кальций укрепляет осевые органы; магний вместе с железом обеспечивают лучший фотосинтез; сера помогает при неблагоприятных условиях внешней среды; микроэлементы участвуют в ростовых продуктивных и защитных процессах. Сосредоточением многих макро- и микроэлементов являются навоз, птичий помет, древесная зола. Зола не имеет только азота. Применять ее следует осторожно, без излишеств, только в просеянном виде и с хранением в особо сухом месте. Совместно с элементами питания она является и нейтрализатором кислых почв, но содержит много балластных веществ и засоряет собой почву. Предотвратить последнее обстоятельство можно внесением хорошо настоянного раствора золы, обязательно процеженного. Желательно процеживать и подкормочные растворы суперфосфата, сульфата калия, калимага, как содержащие осадок. Удобрения с одним элементом редки (аммиачная селитра, мочевина, борная кислота); чаще они содержат два элемента, а растворины (кристаллины) – три-четыре; еще более элементов в составе удобрений комплексных (с микроэлементами). Специального серного удобрения не существует, а поступает сера в почву в составе сульфатов калия, магния, железа, меди, цинка, марганца. Лучшим из азотных удобрений считается аммиачная селитра, с необходимым для культур соотношением нитратного и аммиачного азота. Мочевина при внесении в почву не увеличивает концентрацию почвенного раствора; она же больше пригодна для внекорневых подкормок. Лучшим фосфорным (полностью растворимым) удобрением можно считать однозамещенный фосфат калия, но это удобрение дорого и редко применяемо. Оптимизирована по содержанию азота и калия калийная селитра, которая не дает накопления нитратов. Быстродействующей является кальциевая селитра.

В подкормках тепличных культур можно обходиться и одними растворинами, но обязательно добавляя небольшие количества сульфата калия. Агрохимической составляющей у растений служит и проявление ими внешних признаков недостатка или избытка питательных элементов. Выражается это в изменении против обычных форм и размеров, в проявлении специфических признаков в окраске листьев и других частей; в заболеваниях, носящих название «физиологических». Следует иметь в виду, что наибольшую отчетливость в неблагополучии с питанием растения проявляют обычно на последней стадии явления. Действовать по исправлению положения следует быстро и точно. Добавка недостающего элемента не может мгновенно изменить положение к лучшему, поэтому оптимальная мера исправления – повторная подкормка тем же удобрением, но дозы элемента в обоих случаях должны быть невелики. Если следы недостатка элемента могут проходить, то следы избытка остаются напоминанием о таком периоде (например, «жирование» побегов). Один химический элемент связывает агрохимию почвы и растения. Им является вода. Только с помощью воды может образовываться почвенный раствор, поглощаться корнями питательные соли, разноситься по всем органам и доходить до мест наибольшей в них потребности. Вода же расщепляет (гидролизует) сложные органические соединения на более простые, чтобы они также могли перемещаться по растению. В последнем случае агрохимия смыкается с другой наукой – биологической химией, предоставляя во все ее соединения поглощаемые элементы питания. Через воду и водный режим агрохимия является соседкой физиологии растений и почвоведения. А экономное расходование удобрений при сбалансированности их элементов не только увеличивает урожаи, но и способствует экологической чистоте участка и получаемой продукции. Таким образом, земледельцу при знакомстве с биологическими свойствами растений и удовлетворении их требований невольно приходится соприкасаться с целым рядом наук, имеющих непосредственное отношение к получению высоких урожаев культур.

Э. Феофилов, засл. агроном России









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::. прочитало: 143 | автор: sadovod | Вчера, 08:00 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.