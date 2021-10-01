Полезные и уникальные вещества в некоторых овощных растениях (продолжение)

Фенхель ценится за вкус, аромат и целебные свойства. Его употребляют отдельным блюдом, гарниром и приправой. Съедобны все части растения, а семена находят применение в народной медицине. Корни по вкусу похожи на пастернак.

Физалис содержит сахара, лимонную кислоту, пектиновые вещества. Находит применение в разных переработках и частично в свежем виде. По накапливаемым соединениям полезнее перцев, баклажанов и яблок.

Укроп богат эфирными маслами, органическими и аминокислотами. Он нормализует многие физиологические процессы в организме. В питании служит ароматической добавкой к разным блюдам и продуктам переработки.

Хрен содержит фитонциды, обладает бактерицидным действием, способствует хранению продуктов. Является незаменимой приправой к закускам. Кроме горчичного масла накапливает много сухих веществ, белка, углеводов. В пищу идут все части растения. Лекарственные свойства используют для лечения ряда наружных и внутренних заболеваний. Листья добавляют при консервировании овощей.

Цикорий салатный является ценным диетическим продуктом и отчасти деликатесом. Кочанчики содержат белок, сахара, в том числе инулин. Горьковатый привкус им придает вещество интибин, благотворно влияющий на деятельность ряда внутренних органов. Кочанчики используют в разных видах, чаще в салатах.

Чабер ценится за эфирное масло, обладающее приятным и освежающим ароматом. Содержит также фитонциды, входит в состав перечных смесей. Листья служат приправой ко многим блюдам и добавкой к перерабаваемой продукции. Помогает при целом ряде болезней и расстройств органов.

Чайот накапливает много сухих веществ, углеводов, белков, аминокислот; служит для диетического питания. Съедобны все части растения. Идет в салаты, разные обработки и переработки.0

Черемша имеет слабочесночный вкус и содержит фитонциды. Используется в свежем виде (все части) и заготовленная впрок. Чеснок содержит эфирные масла, фитонциды, обладает противомикробным действием. Пищевую ценность ему придают сухие вещества, сахара, белки, клетчатка, высокая калорийность. В пищу идет в чистом виде, приправой к разным блюдам, добавкой при консервировании. Широко используется в медицинской практике.

богат сахарами, белками, незаменимыми аминокислотами; служит ценным продуктом для диетического и детского питания. Идет в переработки, но наиболее полезен в свежем виде.

Щавель накапливает белки, углеводы, органические и аминокислоты. Является одним из первых весенних овощей. Пригоден для заготовки впрок. Нормализует работу некоторых внутренних органов.

Эстрагон богат биологически активными веществами, эфирным маслом, незаменимыми аминокислотами. В пищу идет в свежем виде и в приправах, ароматизирует напитки. Применяется в лечебных целях. Те, кто сами выращивают овощи, имеют больше возможностей получать их с повышенными качественными (пищевыми и лечебными) показателями, чем те, кто их покупает. Но любой человек комбинацией овощного ассортимента может питаться продуктами, наиболее полезными именно для его организма.

Э. Феофилов, засл. агроном России







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