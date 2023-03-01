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::. Как вырастить рассаду томатов, способную сформировать богатый урожай | Овощеводство / томаты / На подоконнике
 Как вырастить рассаду томатов, способную сформировать богатый урожай
Добрый день, уважаемые зрители канала «Газета садовод».
Тема сегодняшней нашей беседу «Рассада томатов»
Когда сеять, как сеять и как ухаживать за рассадой, чтобы вырастить крепкую невытянутую рассаду, которая впоследствии даст нам богатый урожай. Смотрите наше видео. 
В настоящее время на страницах интернета предлагаются различные способы выращивания рассады. Авторы предлагают обрезать сеянцы и затем их укоренять, или же сеять в одну лунку несколько семян, а затем разъединять. Томат, культура, которая способна выживать в экстремальных условиях, но при этом, в первую очередь, все силы растение направляет на то, чтобы выжить, и только после этого, чтобы сформировать плоды, но уже по мере сил.
Мы будем сеять традиционным способом, а растению постараемся создать все условия, чтобы силы оно направило на формирование будущего урожая.

Когда сеять?
Посевы семян томата на рассаду производят за 55-65 дней до высадки рассады на постоянное место. Если вы планируете выращивать томаты с пикировкой, то семена сеют на неделю раньше. А высадку на постоянное место должен определить каждый садовод самостоятельно. Это зависит от региона, от оснащенности теплицы, и от того, проживаете вы на даче, и в случае заморозков сможете принять необходимые меры по спасению растений, или приезжаете только по выходным. Необходимо знать, что томат теплолюбивая культура, и при заморозках сразу погибает. Моя дача находится в Ленинградской области. Я высаживаю рассаду в теплицу в последних числах мая, а сею семена на рассаду в двадцатых числах марта.

Путь к урожаю начинается с семян. Важно правильно подобрать сорт или гибрид томата. Необходимо знать, что сорт любой культуры – это носитель генов, определяющих количество и качество потенциального урожая, способности противостоять различным заболеваниям. Малоурожайные сорта никогда не дадут высокого урожая. Я в этом году остановился на следующих сортах: Бычье сердце, Де Барао Черный, F1 Благовест. Кстати, пишите в комментариях, какие сорта и гибриды рекомендуете вы, при этом не забудьте указать ваш регион.
Далее из выбранных семян отбираем крупные, неповрежденные. Но и эти семена могут иметь скрытые дефекты: недостаток составных биохимических веществ, вирусные инфекции. Поэтому перед посевом необходимо провести их обеззараживание и обработку в растворе микроэлементов.
Старыми народными способами являются обеззараживание семян в 1% ном растворе марганцовки, а затем замачивание их в растворе древесной золы. Я ранее уже подробно рассказывал об этих способах. Необходимо учитывать, что после обработки семян в растворе марганцовки прорастание семян может задерживаться до 2 дней.
Сейчас в продаже в широком ассортименте представлены препараты и для обеззараживания семян и стимуляторы роста.
После предпосевной обработки семена можно прорастить, для этого семена помещают во влажную ткань и убирают в теплое место, где температура воздуха в пределах 22-25 оС.
Я обычно пропускаю эту процедуру и после предпосевной обработки семян приступаю к посеву.
Хочу напомнить, что производители иногда продают обработанные семена, которые помещают в питательную оболочку (дражированные семена). Если вы приобрели такие семена, то их сейте сухими, без предварительной обработки.
Рассаду томатов можно выращивать без пикировки, посев производят сразу в персональные ёмкости, при выращивании с пикировкой посев производят в общую посадочную тару.
Очень важный момент, о котором необходимо знать каждому огороднику: в первые две недели жизни в растении закладываются все важнейшие процессы вегетации, которые определяют дальнейшее его развитие, включая цветение и урожайность, поэтому сразу с первых дней необходимо создать сеянцам условия близкие к оптимальным. Почва должна быть влаго и воздухопроницаемой, содержать все необходимые элементы питания, кислотность pH от 5,5 до 7. Посевы нельзя загущать.
 Я произвожу посев следующим образом: на увлажненный выровненный почвогрунт раскладываю семена на расстоянии друг от друга 1,5-2 см. Засыпаю ровным слоем почвы примерно в 1,5 см увлажняю верхний слой. Если выращивание рассады происходит без пикировки, то посевы сразу производят в персональные ёмкости. Чтобы почва не пересыхала тару с посеянными семенами убирают в полиэтиленовый пакет, и помещают в теплое место, где температура воздуха 22-25 оС.
Через несколько дней появляются всходы. Сразу тару с рассадой выставляют на светлое и прохлодное место, где температура воздуха 17-18оС. Снижение температуры в первые дни предотвращает вытягивание рассады и способствует некоторому опережению роста корня над надземной частью.
Далее дня через 3-4 оптимальный температурный режим днем 21-24оС, в темное время суток 16-18оС. При высокой освещенности дневные температуры могут быть выше, при пасмурной погоде – ниже. Если не снижать температуру воздуха в темное время суток, то рассада быстро начнет вытягиваться.
По продолжительности светового дня томатам достаточно 10-12 часов интенсивного освещения.
Полив рассады томатов должен быть обильным, чтобы промочить весь земляной ком, конечно, посадочная тара обязательно должна быть с отверстиями для стока воды. А следующий полив необходимо производить, когда почва будет подсыхать, но не пересыхать. Оптимальная температура воды равна температуре почвогрунта или на 1-2 градуса выше.
Если вы выращиваете рассаду в персональной таре, то эти условия следует соблюдать до высадки её на постоянное место.
 Если посадка производилось в общую посадочную емкость, то при появлении двух настоящих листьев необходимо произвести пикировку.
Изначально пикировкой называли пересадку рассадного растения с прощипыванием 1/3 главного стержневого корня, для лучшего ветвления и роста боковых корешков, но даже специалисты сейчас часто называют пикировкой пересадку рассады из общей посадочной тары в персональную. Рост и ветвление боковых корешков позволяет в дальнейшем корневой системе полнее заполнять всю площадь корнеобитаемого слоя в теплице. У меня в теплице установлен капельный полив, где влага и питание подается непосредственно в корень растения. Я пересадку сеянца осуществляю без прищипывания стержневого корня.
Требования к почвогрунту те же, что и при посеве семян. Посадочная тара должна быть объемом не мене 0,5 л, высотой 8-10 см, с отверстиями для стока воды. Для пересадки в персональные тары отбираем самые крепкие сеянцы, те, что взошли первыми. Именно они способны дать в будущем максимальный урожай.
 Аккуратно обратной стороной чайной ложечки из общей тары выбираем крепкие и здоровые сеянцы с неповрежденными семядольными листочками вместе с комом земли и переносим в персональные тары, предварительно заполненные почвогрунтом, слегка заглубляя, но так, чтобы семядольные листочки оставались наверху. Затем, придерживая сеянец, производим полив, так, чтобы вся почва пропиталась влагой. Так поступаем и с остальными сеянцами. Пикировка выполнена. На первые 2-3 дня необходимо защитить сеянцы от прямых солнечных лучей.
А далее требуется создать растениям благоприятные условия.
Температурный режим: днем 21-24оС, в темное время суток 16-18оС. Полив обильный, чтобы увлажнить весь почвогрунт в посадочной таре. Но следующий полив производят, когда почва начнет подсыхать, но не пересыхать.
Если почвогрунт заправлен всеми необходимыми элементами питания, то с подкормками торопиться не следует. Но корень быстро заполняет весь объём посадочной тары и недели через 3 после пикировки рассаду можно подкормить полным удобрением. Хорошим удобрением для подкормки рассады, а также огородных, цветочных и плодово-ягодных культур является органоминеральное удобрений Агрис отечественного производителя Союзхим. В составе удобрения Агрис кроме азота, фосфора и калия содержатся другие макро и микроэлементы Магний, Медь, Цинк, Бор, Железо, Марганец, Молибден, и другие, а также комплекс аминокислот, гуминовые кислоты. Агрис - жидкое удобрение, которое удобно использовать для корневых подкормок и подкормок по листу. Экономичный расход - всего 1 колпачок удобрения на 1 литр воды – и ваши растения порадуют вас ярким цветением и богатым урожаем!
Ну а как подготовить рассаду к высадке на постоянное место, и когда как правильно её высадить, мы поговорим в следующий раз.



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::. прочитало: 396 | автор: sadovod | 10 марта 2023 | Комментариев 0 |
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