Копать или рыхлить?

Способы обработки почвы бывают разные, кто-то перекапывает её на штык лопаты, а кто-то рыхлит верхний слой. И тот и другой способ имеет свои преимущества и свои недостатки, о которых мы будем сегодня говорить.

Но я хочу пригласить вас к диалогу, как вы обрабатываете почву, и что думаете по этому поводу?



В природе никто не обрабатывает почву: не перекапывает, не рыхлит, не вносит никаких удобрений. Чем же питаются растения?

В почву постоянно поступают органические вещества в виде отмерших остатков растений, животных. Эти органические вещества имеют все необходимые для растений элементы питания, но в недоступной для них форме. Почвенные микроорганизмы разрушают органические остатки. Одна часть органического вещества минерализуется полностью, и становится питанием для новых растений, а другая — переходит в форму гумусовых веществ и живых тел почвенных организмов.

На грядках все немного по-другому: с урожаем выносится значительная часть питательных элементов, и чтобы восполнить плодородие почвы необходимо внести в неё эти элементы питания. Для этого и служат удобрения. Удобрения предоставляют растениям один или несколько химических компонентов, необходимых для их нормального роста и развития. Но каким способом и на какую глубину вносить удобрения в почву?

Перекопка почвы на штык лопаты позволяет равномерно внести необходимые удобрения на весь обрабатываемый слой почвы. Фосфор и калий малоподвижны в почве. Гранулы остаются в тех местах, куда мы их помещаем. Перекопка почвы позволяет разместить гранулы этих удобрений равномерно в слое почвы глубиной до 25-35 см. Именно в этом слое расположена основная часть корней большинства огородных растений.

Перекопка уменьшает количество сорняков, разрыхляет и делает почву более мягкой, облегчает дальнейший посев. В процессе перекопки повреждаются уже тронувшиеся в рост однолетние, а частично и многолетние сорняки. Кроме всего, оборот пласта почвы способствует перемещению не проросших семян сорняков в нижний (более глубокий) слой, что, создаёт дополнительное препятствие на пути прорастания сорных трав — многие семена при этом погибают. В почве устраиваются на зимовку многие насекомые, которые являются вредителями сада. Гусеница (личинка) гороховой плодожорки встречает зиму в овальном коконе в поверхностном слое почвы, там, где летом рос горох. На глубине от 10 до 50 см зимует опаснейший вредитель – колорадский й жук. Оборот пласта почвы нарушает зимний покой этих и многих других вредителей и частично уничтожает их.

Кислая реакция почв – один из основных факторов, препятствующих получению высоких урожаев большинства огородных культур. Перекопка позволяет равномерно вносить в почву известь, доломитовую муку при раскислении почвы, и приводить показатель pH в соответствия с требованием выращиваемой культуры.

Преимущества очевидны, но почему возникают споры, чем мотивируют противники перекопки, сторонники рыхления верхнего слоя почвы?

Дело в том, что почву заселяют не только вредители сада и огорода.

Известный ученый Владимир Иванович Вернадский в своих трудах писал «Почва пропитана жизнью». «... на земной поверхности нет химической силы более постоянно действующей, а поэтому и более могущественной по своим конечным последствиям, чем живые организмы, взятые в целом». Жизнеспособные микроорганизмы могут давать в сутки несколько поколений себе подобных. В 1г почвы численность бактерий достигает миллиарда. В плодородном горизонте почвы складывается определенная «этажность»: в верхнем слое обитают аэробные микроорганизмы, те, которые нуждаются в кислороде, именно они и являются активными тружениками по минерализации органических остатков. Глубже в почве обитают другие микроорганизмы - анаэробные, которые обходятся без кислорода. Они тоже перерабатывают органические остатки в минеральные соединения, но делают это куда медленнее, чем их аэробные собратья. Пример работы анаэробных микроорганизмов - торф на дне болота, на образование его уходит очень много времени. Есть анаэробные микроорганизмы и в навозной куче, прикрытой пленкой или другими материалами. Они живут там круглый год, не требуя кислорода воздуха, результаты переработки навоза в перегной заметны будут не скоро.

Еще в 1915 году русский микробиолог, основатель почвенной микробиологии Сергей Николаевич Виноградский установил, что в аэробной прослойке почвы идет максимальное размножение микроорганизмов. Согласно опубликованным тогда данным, в аэробной прослойке гумуса образуется в 24 раза больше, чем на дне пахотного слоя. Перекапывая почву, идет разрушение этих слоев, тем самым сильно замедляется процесс минерализации органических веществ. Учитывая тот факт, что сторонники органического земледелия отказываются от применения минеральных удобрений, они чаще прибегают к рыхлению верхнего слоя почвы мотыгой, плоскорезом или граблями. И аэробные микроорганизмы, находящиеся в верхнем слое почвы быстро и эффективно минерализуют органические удобрения, тем самым создавая питание для растений.

Ко всему вышеперечисленному можно добавить, что перекопка является еще и тяжелым физическим трудом, а использование минеральных удобрений позволяет выращивать культуры на искусственных средах без почвы. А какой способ обработки почвы выбрать на своем огороде, каждый садовод решает сам.

А какой способ обработки почвы применяете на своем садовом участке ВЫ?







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