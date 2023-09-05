О непитательном компосте, об удобрении, которое сжигает растения, о нормах и способах внесения удобрений. Ответы на вопросы



Вы рекомендуете заделывать осенью удобрения в почву на штык лопаты. Каким образом заделать удобрения на штык лопаты под ягодные, декоративные и плодовые культуры?

Действительно, всем садовым многолетним культурам необходимы подкормки. Просто разбрасывание удобрений по поверхности почвы, как минимум, никакой пользы не принесёт. Особенно это касается фосфорных и калийных удобрений. Фосфор и калий малоподвижны в почве, остаются в тех места куда мы их помещаем.

Основная зона всасывания корней деревьев и кустарников находится, как правило, по краям приствольного круга. Именно там сосредоточена основная часть всасывающих волосков. В эту зону аккуратно вилами и заделываются удобрения осенью, когда сокодвижение в растениях замедляется, и снижаются последствия травмирование корней. Но часто под плодовыми деревьями почва задернена. В этом случае я поступаю следующим образом: по окружности, немного большей проекции кроны дерева, садовым буром на расстоянии 1м друг от друга делают ямки глубиной до 30 см и в эти ямки вношу приготовленную смесь, состоящую из компоста и минеральных фосфорных и калийных удобрений.



Следующий вопрос:

Поболтал и все. А как и сколько и когда вносить удобрений так и не сказал. Ничего полезного.

Когда необходимо вносить удобрения – я всегда говорю, а вот если говорю о нормах внесения, то всегда добавляю, что нормы внесения необходимо корректировать в ту или другую сторону.

От чего это зависит? От многих факторов.

От плодородия почвы, от количества внесенных удобрений под предшествующую культуры и вынесенных ей элементов питания. Здесь необходимо учитывать, что действие органических удобрений продолжается не один год. Например, внесенный в почву навоз в первый год отдает – 30–50 % азота, 30–40 % фосфора и 50–65 % калия. На второй год используется 15–20 % азота и по 10 % фосфора и калия. Да и эти цифры корректируются: на глинистых почвах навоз разлагается медленнее, последействия его могут сказываться до 6-7 лет. На песчаных почвах разложение навоза происходит быстрее и действие его может продолжаться до 3-4 лет. При расчете количества удобрений, конечно, необходимо учитывать потребность элементов питания культуры под которую вносятся удобрения. А средние нормы внесения удобрений всегда указаны на упаковке.



Моя дача находится недалеко от птицефабрики. С куриным пометом нет проблем. Но почему-то часто после подкормок растения увядают. Почему?

Прежде чем перейти к ответу напомню, как питаются растения азотом. В основном растения потребляют азот в аммонийной и нитратной формах. Причем нитраты растения могут поглощать в избытке и накапливать в своих тканях без вреда для себя. А вот избыток азота в аммонийной форме оказывает угнетающее действие на рост и развитие растений. Птичий помет – быстродействующее органическое удобрение с высоким содержанием питательных веществ, которые в птичьем помете входят в состав органических соединений и минеральных солей. Значительная часть азота в птичьем помете содержится в аммонийной форме, который, как мы знаем, в больших количествах угнетающе действует растения. Поэтому говорят, что куриный помет может «сжечь» растения. Для подкормок куриный помет разбавляют водой 1 : 20. В основную заправку птичий помет вносят небольшими дозами или компостируют его. При компостировании большая часть аммонийного азота переходит в нитраты.



Почему говорят, что компост из листьев не плодородный, ведь сами листья богаты элементами питания?

Листья растений в период вегетации являются фабрикой фотосинтеза, в результате которого в конечном итоге образуется большое количество органических веществ, богатых всеми необходимыми элементами. Но природа совершенна. Перед тем, как кусты или деревья сбрасывают листу, необходимые элементы из листьев переходят ткани растения, что укрепляет и увеличивает его зимостойкость.







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