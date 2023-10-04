Почвенная микрофлора, заражённая почва и способы её обеззараживания

В растениях учеными обнаружено более 70 химических элементов. А для нормального роста и развития растения нужны около 20 элементов. Потребность в количестве каждого элемента питания различна, но не один элемент не может быть заменён другим. При недостатке любого, даже микроэлемента ни одно растение не может иметь нормально го развития.

Выращивая на своих садовых участках огородные, плодово-ягодные и декоративные культуры мы подкармливаем растения удобрениями, содержащими азот, фосфор, калий, реже магний, кальций, бор. А как быть с другими элементами питания?

В необходимых количествах они должны присутствовать в почве. Органические соединения: остатки корней, листья, а также органические удобрения, вносимые нами в почву, например, навоз, имеют в своем составе все нужные элементы питания, только основная часть этих элементов находится в недоступной для растений форме.

Как быть?

Нашими помощниками, которые минерализуют элементы питания из органических соединений, а проще сказать переводят элементы питания из недоступной формы в доступную для растения, являются почвенные организмы или почвенная биота.

Количество живых организмов в 1 г хорошо окультуренной почвы может исчисляется миллиардами, а общая масса на 1 га может достигать 10 т. В большей степени это микроорганизмы (бактерии, грибы, водоросли), а также животные организмы: черви, инфузории и другие.

Почвенные организмы разрушают отмершие остатки растений, животных, а также органических удобрений, поступающих в почву. Часть органического вещества минерализуется полностью, а другая часть переходит в форму гумусовых веществ и живых тел почвенных организмов. В почве также живут азотофиксирующие бактерии, способные усваивать азот из воздуха и переводить его в доступную для растений форму.

Высокая биологическая активность почвы способствует повышению урожайности огородных культур при прочих равных условиях. Роль микрофлоры в почве нельзя переоценить.



Но во всем хорошем всегда присутствует «но».

В почве присутствует и патогенная микрофлора – возбудители различных заболеваний растения. При благоприятных условиях, соблюдения севооборота здоровые растения редко подвергаются заболеваниям.

Но при многолетнем выращивания на одном и том же месте какой-либо культуры в большом количестве накапливаются возбудители белой и корневых гнилей, галловой нематоды, фитофтороза, паутинного клеща и других заболеваний и вредителей. Часто растения не способны противостоять большому количеству патогенной микрофлоры, а результат – огромные потери урожая.

При сильном заражении почвы необходимо применять меры. Существуют следующие способы:

- Замена верхнего слоя почвы от 5 до 10 см.

- Обеззараживание почвы, которое производят различными методами.



Биологический метод заключается в использовании микроорганизмов и продуктов их жизнедеятельности для подавления развития вредных организмов. Для этих целей применяются такие препараты, как фитоспорин, Гамаир, и др. Это экологически чистые препараты, и в настоящее время этот метод находит широкое применение.

Но самым быстрым, эффективным, и в то же время самым вредным и опасным для человека и окружающей среды является химический метод.

Он основан на применении различных соединений, токсичных для насекомых и микроорганизмов. Такие вещества называются пестицидами. Во всех странах мира в настоящее время используется около 1000 химических соединений, на основе которых выпускаются огромное количество различных препаратов.

Химический метод применяют в крайнем случае при сильном заражении почвы, когда все другие не приносят должного результата.

В настоящее время существует множество препаратов, каждый из них нацелен на уничтожение определенной группы вредителей или болезней. Но в то же время химическим методом уничтожаются и другие полезные микроорганизмы, о необходимости которых я говорил ранее. Что делать?

Во-первых, применять химический метод в крайних случаях, а если он был применен, то существуют бактериальные удобрения. Бактериальные удобрения не содержат никаких элементов питания, это - препараты, в которых содержатся полезные для сельскохозяйственных растений почвенные микроорганизмы: Нитрагин, азотобактерин, фосфоробактерин, бакаши и другие. И конечно же органические удобрения (навоз, компост, перегной) которые содержат в большом количестве необходимые почвенные микроорганизмы и одновременно питание для них. При этом следует учитывать, что каждый химический препарат имеет определенный период распада. Внесение в почву бактериальных удобрений необходимо производить после полного распада пестицида.







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