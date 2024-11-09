Если на осенние работы в саду и огороде не хватило времени

Осень – это горячая пора для садоводов. Помимо уборки урожая, осень – это время подготовки почвы для весенних посевов, подкормки и обрезки ягодных и плодовых культур, подготовки сада к зиме и многое другое. Но если у вас совершенно не было время на данные работы, что можно перенести на весну, а что все-таки желательно успеть сделать осенью. Об этом мы сегодня и поговорим.

И начнем с подготовки почвы для весенних посевов. Ведь урожай собран, а с урожаем из почвы вынесено значительное количество элементов питания. Чтобы получить достойный урожай и в следующим году, необходимо восстановить плодородие почвы. Прекрасно, если осенью были внесены фосфорные и калийные минеральные удобрения, а также органические: компост или перегной. Слабая растворимость и подвижность в почве фосфора и калия делает целесообразным внесение этих элементов осенью. К весне фосфор сохраняется в почве целиком, а калий вымывается в незначительных количествах. С компостом или перегноем попадают в почву другие макро и микроэлементы, необходимые растениям. Азотные удобрения, как правило быстро вымываются из почвы.

Внесение азотных удобрений осенью нецелесообразно, особенно это касается нитратных удобрений. Поэтому азотные удобрения вносят в почву весной. Осенью удобрения вносят под перекопку на штык лопаты. Ведь мы уже говорили, что фосфор и калий малоподвижны в почве, потому распределяем эти элементы в корнеобитаемом слое. Весной азотные удобрения заделывают в почву на пол штыка лопаты иди на 1/3 штыка. Если вы не успели внести необходимые удобрения осенью, все удобрения вносят весной, обязательно, заделывая их на штык лопаты. Весной, в отличие от осеннего внесения удобрений нежелательно вносить хлорсодержащие удобрения, например хлористый калий. Исключением может быть разве только свекла. Эта культуры хорошо отзывается на содержание хлора в почве.



Осенью вносят удобрения и под плодовые и ягодные культуры. Правила такие же: осенью вносят фосфорные и калийные минеральные удобрения, и органические: навоз, перегной или компост. Эти удобрения аккуратно заделывают в почву перекопкой, стараясь как можно меньше повредить корешки. Заделывают эти удобрения по краю приствольного круга или отступив от него на несколько сантиметров. Именно там находится основная часть впитывающих корешков. Весной вносят азотные минеральные удобрения, заделывая их в почву, моно просто рыхлением.



Осенью проводят и обрезку кустарников. Например, наибольший урожай черной смородины формируется на ветках второго и третьего года. Ветки старше 4 лет, а также слабые, поломанные и больные удаляют, стараясь не оставлять пеньков. Малина формирует урожай на ветка второго года. А далее отплодоносившие ветки удаляют, также, стараясь не оставлять пеньков. Если вы не успели произвести работы по восстановлению плодородия почвы в саду и не успели сделать обрезку, эти работы можно перенести на весну, но желательно это сделать пораньше, до начала сокодвижения. Весной к вышеперечисленным удобрениям необходимо добавить азотные. Но санитарную обрезку, а именно удаление больных, засохших и поломанных веток лучше все-таки успеть сделать осенью. Опавшая листва в саду является убежищем для многих насекомых, в том числе и вредителей, таких как паутинных клещей, жуков-долгоносиков, гусениц крыжовниковой пяденицы, и других. Если вы не успели убрать листья осенью, сделайте это весной, но желательно пораньше, пока вредители еще не успели пробудиться.

Если погода осенью стоит сухая, то желательно произвести влагозарядковые поливы. Ткани деревьев и кустарников должны напитаться влагой. Если этого не произойдет, то зимой из замершей почвы растениям это сделать будет невозможно.



Если вдруг у вас появилось несколько свободных дней, то и весенние посевы холодостойких культур можно перенести на осень. Правда называться такие посевы - подзимние посевы. Если почва еще не промерзла, то необходимо подготовить грядку, внести фосфорные, калийные и органические удобрения и нарезать бороздки под посевы. А самими посевами нужно. немного повременить. Когда почва подмерзнет, производят посев и присыпают заранее подготовленной почвой. Осенью можно сеять морковь, укроп, салат, редис и другие холодостойкие культуры.

Если ваш сад украшают садовые розы, то о них необходимо позаботится осенью. Подкормку можно перенести на весну, а вот укрытие роз на зиму – это необходимое осеннее мероприятие. Существуют различные способы укрытия роз, но так, как мы говорим о нехватки времени, то самый быстрый способ по моему мнению, это засыпать розы см на 40 почвой. Важный момент: именно засыпать, а не окучить обнажая корневую систему. Делать это лучше, когда установится стабильно отрицательная температура воздуха. В прошлом году у меня вообще не было время приехать на дачу в октябре и первой половине ноября. Приехал числа двадцатого ноября. На участке уже лежал слой снега см 10. Я обрезал не одревесневшую часть побегов, а оставшиеся побеги засыпал полностью снегом. Все розы успешно перезимовали.







Понравилась статья?

Подпишитесь на «САДОВЫЕ ПОДСКАЗКИ» – подборку актуальных статей с сайта: «GAZETASADOVOD.RU»