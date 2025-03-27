

::. Как вырастить здоровую, крепкую рассаду томатов | Овощеводство / томаты Как вырастить здоровую, крепкую рассаду томатов

Когда сеять семена на рассаду, как подготовить семена к посеву, как ухаживать за рассадой, надо ли подкармливать рассаду, если надо, то когда и чем, и как правильно поливать рассаду, и почему рассада вытягивается.

Об этом мы сегодня с вами подробно и поговорим.

Семена томатов на рассаду сеют за 55-65 дней до высадки на постоянное место. А вот даты высадки на постоянное место каждый садовод должен определить сам. Это зависит прежде всего от региона, где находится ваша дача, от оснащенности теплицы и от того, проживаете вы на даче постоянно или приезжаете по выходным или другим дням. При этом необходимо знать, что при малейших заморозках рассада погибает. У нас в Ленинградской области возвратные заморозки возможны до начала июня. Я высаживаю рассаду на постоянное место в последних числах мая, предварительно ознакомившись с прогнозом погоды на ближайшие дни.

Почвогрунт для рассады

Очень важно, чтобы почва для рассады была рыхлой, влаго и воздухопроницаемой и имела все необходимые элементы питания, а кислотность PH была в пределах 6-6,5.

Дело в том, что в первые две недели жизни в растениях закладываются важнейшие процессы вегетации, включая цветение и урожайность. Растения в этот период как бы оценивают условия, в которых они будут расти и развиваться. При неблагоприятных условиях растения закладывают потенциально меньшее количество плодов. Особенно это касается наличию в почве в необходимого количества фосфора, а через короткое время – азота. А когда мы приобрели или сами приготовили почвогрунт, соответствующий всем этим требованиям, приступаем к подготовке семян к посеву.

Из выбранных сортов или гибридов семян убираем самые мелкие и поврежденные семена. Но и оставшиеся отобранные семена могут иметь скрытые дефекты, а именно вирусные инфекции или недостаток составных биохимических веществ. Желательно перед посевом провести процедуру обеззараживание и обработку в растворе микроэлементов.

Хорошим способом обеззараживания семян является замачивание их в растворе микробиологического препарата «Экобактер-Терра».

Чтобы пропитать семенную оболочку элементами питания, можно погрузить семена в настой древесной золы. Зола содержит все макро и микроэлементы, необходимые растениям, кроме азота. Для обработки столовую ложку золы разводят в литре воды. В марлевом мешочке семена погружают в раствор на 4-5 часов. После обработки семена не промывают, а приступают к посеву или проращиванию.

Производители иногда продают уже обработанные семена (дражированные), Такие семена, как правило, окутаны цветной питательной оболочкой. Дражированные семена следует сеять без предварительной обработки.

Почва и семена готовы. Срок посева семян настал. Приступаем к посеву. Процедуру предварительного проращивания я обычно пропускаю.

Если вы планируете выращивать рассаду без пикировки, посевы семян производят сразу в персональные тары. Я сею семена с последующей пикировкой. Для этого заполняю тару почвогрунтом, увлажняю его и раскладываю на поверхность семена на расстоянии друг от друга 1,5-2 см. Затем засыпаю семена слоем почвы 1,5 см и увлажняю верхний слой. Тару с посеянными семенами помещаю в полиэтиленовый пакет и убираю в теплое место, где температура воздуха 22-25 оС.

Всходы появятся через несколько дней. Начало появления всходов желательно не пропустить. Тару с появившимися всходами сразу выставляют на светлое место. По продолжительности светового дня томатам достаточно 10-12 часов интенсивного освещения. А вот температуру воздуха на первые 4-5 дней желательно снизить до 17-18 оС. Пониженная температура воздуха немного придержит рост надземной части растения, корневая система при этом продолжит развиваться. А далее сильная корневая система будет активно снабжать почвенным раствором надземную часть растения.

А далее оптимальным температурным режимом является: в светлое время суток – 21-24оС. В темное время суток - 16-18оС.

Внимание!!! Высокая температура воздуха в темное время суток является основной причиной вытягивания рассады.

При появлении на сеянцах двух настоящих листьев производят пикировку.



Пикировкой ранее называли пересадку рассадного растения с прищипыванием 1/3 главного стержневого корня. Прищипка провоцировала усиленный рост боковых корешков.

Но в настоящее время пикировкой часто называют просто пересадку сеянца в персональную или другую емкость.

Я не прищипываю стержневой корешок, а просто пересаживаю растение в просторную персональную емкость.

Требования к посадочной таре: емкость не мене 0,5 л, высота почвогрунта 8-10 см, отверстия для стока воды обязательны.

Требования к почве, такое же, как и при посеве семян.

Для пикировки отбирают крепкие сеянцы, с неповрежденными семядолями, которые взошли первыми. Именно эти растения способны при правильном уходе сформировать богатый урожай.

В заполненных почвосмесью емкостях делаем углубления. Аккуратно обратной стороной чайной ложки вынимаем выбранный сеянец и помещаем в приготовленную лунку, уплотняем. Затем придерживая сеянец, производим обильный полив. Так поступаем и с другими сеянцами. Приживаемость растений после пикировки обычно составляет 100%. Но в первые 2-3 дня пересаженные сеянцы желательно убрать от прямых солнечных лучей.

А далее оптимальный температурный режимом такой же, как и ранее: в светлое время суток – 21-24оС. В темное время суток - 16-18оС. Оптимальная продолжительность светового дня - 10-12 часов.

Нельзя пересушивать почву. Поливы производят обильные, чтобы полностью промочить земляной ком, но не частые. Следующий полив следует производить, когда почва начинает подсыхать, но не пересыхать.

Если почва для рассады подготовлена, имеет в своем составе все необходимые элементы питания, в необходимых количествах и пропорциях, то с подкормками торопиться не следует. Лишь когда корневая система полностью заполнит объем посадочной тары можно произвести подкормку полным удобрением, при необходимости через пару недель подкормку повторяют.

Дней за десять до высадки рассады на постоянное места, желательно произвести закалку рассады. Для этого её помещают на открытое прохладное место, где температура воздуха может быть снижена до 8-12 оС. Сначала на пару часов, а затем время увеличивают.

Г. Соколов



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::. прочитало: 240 | автор: sadovod | 27 марта 2025 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.