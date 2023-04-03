

::. Правильно и в срок высаживаем рассаду томатов в теплицу | Овощеводство / томаты Правильно и в срок высаживаем рассаду томатов в теплицу

Высаживают рассаду на постоянное место, когда минует угроза возвратных заморозков.

Эти сроки, конечно, зависят в первую очередь от региона, где находится ваша дача, от оснащенности теплицы и от того, проживаете вы на даче постоянно или приезжаете на выходные.

Необходимо знать главное: если высаженная рассада томатов попадает под возвратные заморозки, она погибает вместе со всеми вашими трудами по её выращиванию.

В зависимости от всех вышеперечисленных обстоятельств эти сроки у нас в Ленинградской области лежат в интервале с середины мая до начала июня.

Рассада

Оптимальной считается рассада, имеющая не менее семи листьев, толщина стебля не менее 7 мм, высота стебля около 25 см, корешки должны заполнять весь объем посадочной тары, а сама рассада подготовлена к высадке в более суровые условия, т. е предварительно закалена. В семядольных листочках с момента распускания и позеленения происходят интенсивные фотосинтетические процессы, образующиеся при этом органические вещества жизненно необходимы надземным частям и корневой системе проростков. Но свою работу они сделали и сейчас за день до высадки рассады их аккуратно удаляют, а рассаду поливают.

Почва в теплице должна быть уже подготовлена.

Напомню, томаты хорошо растут в широком интервале кислотности почв, где рН от 5,5-7,0.

В почву с осени вносят органические удобрения компост или перегной, свежий навоз под томаты не вносят. Также осенью вносят фосфорные и калийные удобрения. Удобрения рассыпают по поверхности почвы и перекапывают на штык лопаты. Весной вносят минеральные азотные удобрения.

Кто не пользуется минеральными удобрениями, вносят органические удобрения компост, перегной и другие удобрения и золу, которая имеет все необходимые макро и микроэлементы, кроме азота.

Хорошим предшественником для томатов является огурец. Если из года в год на одном месте вы выращиваете томаты, то в теплице необходимо проводить дезинфекцию и менять верхний слой почвы. В противном случае томаты будут часто подвергаться заболеваниям.

Ну а теперь приступаем к посадке.

Посадку производят в вечерние часы, а лучше в пасмурный день, чтобы предохранить посаженное растения на первое время от прямых солнечных лучей.

В подготовленной почве делают лунки глубиной около 25 см. Я их делаю в шахматном порядке из расчета 3 лунки, в которых затем разместим 3 куста томатов, на 1 м кв. Актуальная задача на первые дни после посадки – быстрое восстановление корневой системы. А быстрому восстановлению корневой системы способствует фосфор. Поэтому в лунку добавляем ? чайной ложки суперфосфата, можно добавить в лунку 200 г. органических удобрений, для питания растений на начальном этапе. Важно знать, что большое количество органических удобрений и избыток азота в почве, способствует быстрому развитию листового аппарата в ущерб плодоношению. В таких случаях говорят: «Томаты жируют».

Следующая задача - обеспечить плотное соприкосновение земляного кома рассады с почвой в теплице. Эту задачу я решаю следующим образом, в лунку наливаю из лейки воду. Температура воды не должна быть ниже температуры почвы. Насыпаю в лунку небольшое количество почвы, перемешиваю и в полученную таким образом грязь опускаю корешок рассадного растения и засыпаю его почвой таким образом, чтобы стволик был заглублен см на 3. На этом месте вскоре образуются корешки. Сверху поливать посаженную рассаду не следует. Воды корешкам достаточно, а полив сверху способствует образованию корки, особенно на тяжелых почвах, которая будет препятствовать доступу воздуха к корешкам. Таким образом, поступаем со всеми остальными растениями. Приживаемость после такой посадки обычно бывает 100%, но на всякий случай я оставляю на замену 2 -3 растения.

Часто у начинающих садоводов рассада вытягивается. Длина таких растений часто бывает больше метра, стебель тонкий, растение самостоятельно не держится. Это чаще всего происходит из-за несоблюдения температурного и светового режимов. Что делать с такой рассадой? Если есть возможность, то лучше ее заменить. Но если нет такой возможности или желание получить урожай из своей рассады велико, то отчаиваться не следует. За день до посадки удаляем все нижние листья, оставляя наверху 5-6. Сильно заглублять корешок такого, да и любого растения нельзя. На глубине - недостаток питания, воздуха и тепла. Поэтому такие растения высаживают лёжа. Делают канавки глубиной около 20 см, укладывают в неё корешок и часть стебля, располагая корешок на юг. Оставляют наверху необорванные листочки. Лучше укладывать также в земляную грязь, а затем засыпать почвой. Вскоре стебель превратится в крепкий корешок, а растение выпрямится. О дальнейшем уходе за томатами мы уже говорили, да и будем еще не раз возвращаться к этой теме.

Г. Соколов







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::. прочитало: 245 | автор: sadovod | 27 апреля 2023 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.