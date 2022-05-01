Высаживаем рассаду томатов в теплицу в срок и по правилам

Прежде чем высадить рассаду на постоянное место, необходимо создать для неё в теплице все необходимые условия, конечно, что в наших силах. А в наших силах обеспечить растения теплом, светом и питанием.

Томатам требует температура воздуха не ниже 15оС, а оптимальная температура 22-26 оС. При температуре ниже 0оС растения погибают. Поэтому не торопитесь рано высаживать рассаду. Сроки зависят от региона, где находится ваш огород и от оснащённости теплицы. Не мало важный фактор – проживаете вы на даче или приезжаете по выходным. Если проживаете, то можно, конечно, в пределах возможного регулировать температуру воздуха в теплице. Открывать или закрывать двери и форточки, а в случаях заморозков укрыть молодые растения нетканым материалом или предпринять другие меры по их защите. А если приезжаете только по выходным, то высаживайте рассаду, когда минует угроза возвратных заморозков.

Что можно сделать, чтобы обеспечить томаты светом в теплице, которая уже установлена основательно?

Часто огородники не придают особого значения чистоте покрытия (поликарбоната, стеклу или пленке). А между тем, к наиболее требовательным к свету относятся те культуры, которые выращиваются ради получения плодов, томаты мы выращиваем как раз и для получения плодов. Все, что в наших возможностях – это хорошо помыть покрытие теплицы и не загущать посадки.

Ну и осталось, прежде чем приступить к высадке рассады, позаботиться о питании растений в период вегетации.

Томаты хорошо растут в широком интервале кислотности почв, где рН от 5,5-7,0. Известкование (внесение извести или лучше доломитовой муки необходимо, если показатель pH ниже 5,5.

Подготовку почвы начинают с осени, но если осенью, по каким-либо причинам удобрения не вносились, то все удобрения вносят весной.

Осенью в почву вносят органические удобрения компост, перегной, (5-6 кг на м кв.) свежий навоз под томаты не вносят. Из минеральных удобрений под осеннюю перекопку вносят фосфорные и калийные удобрения. Нормы корректируются в зависимости от плодородия почвы, но средние нормы таковы: суперфосфат 30-40 г., сульфат калия 20-30 г. Фосфорные и калийные удобрения малоподвижны в почве, поэтому их обязательно заделывают перекопкой на штык лопаты, предварительно равномерно рассыпав по поверхности. Томаты требовательны и к магниевому питанию, магний служит для увеличения сухих веществ и каротина в плодах. Весной под перекопку на пол штыка лопаты вносят азотные удобрения (аммиачная селитра - 10-15 г) и сульфат магния 7-10 г на 1 м кв. В год внесения в почву извести или доломитовой муки, а известкование почвы проводят осенью, внесение фосфорных удобрений переносят на весну. При совместном внесении извести и фосфорных удобрений, часть фосфора переходит в труднодоступную форму.

Создав необходимые условия для роста и развития растений, переходим к высадки рассады на постоянное место.

К этому времени мы имеем крепкую рассаду, имеющую не меньше семи настоящих листьев, высотой 25-30 см, не тонкую, толщина стебля у которой не менее 7 мм, с хорошо развитой корневой системой, где корешки заполняют весь объем посадочной тары.

В семядольных листочках с момента распускания и позеленения происходили интенсивные фотосинтетические процессы. Образующиеся при этом органические вещества жизненно необходимы надземным частям и корневой системе растения. Но семядольные листочки выполнили свою функцию. За день до высадки рассады их удаляют.

Почву перед посадкой поливаем. Почва должна быть пропитана влагой на весь корнеобитаемый слой.

В почве, куда будем высаживать рассаду, делаем лунки глубиной около 25 см. из расчета 3 растения на 1 кв. метр. В лунку вносим 1/2 чайной ложки суперфосфата, и грамм 200 - 300 компоста или перегноя. Эти удобрения обеспечат питание растению на первое время, а фосфор способствует быстрому восстановлению и развитию корневой системы. Все хорошо перемешиваем. Чтобы обеспечить плотное соприкосновение корней рассадного растения с почвой, в лунку насыпаем почву, заливаем водой и хорошо перемешиваем. В эту, условно назовем «грязь», сажаем растение, заглубляя надземный стебель см на 4. На заглубленной части стебля вскоре образуются корешки. На этом работа по высадке рассады заканчивается.

Но если рассада сильно вытянута. Что делать?

Конечно, если есть возможность, её лучше заменить. Но если нет такой возможности или велико желание вырастить томаты от семечка до урожая своими руками, то такую рассаду высаживают лежа. За день до высадки рассады удаляют все листочки, оставляя лишь сверху штук 5-6.

В подготовленной почве делают канавки направлением север-юг, глубиной см 20. Укладывают растение в эту канавку корешком на юг, оставляя на поверхности оставшиеся листочки. Затем канавку засыпают. Вскоре на подземной части стебля образуется мощная корневая система, а растение выпрямится и пойдет в рост. Потери урожая, конечно, будут, но урожай при правильном дальнейшем уходе вас обязательно порадует.







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