Готовим почву в теплице, теплицу и правильно высаживаем рассаду томатов

Прежде всего обратите внимание на чистоту покрытия теплицы: поликарбоната, стекла или пленки. Томаты - светолюбивая культура. Ни один из всех других факторов не сможет заменить освещения. Потеря света – это потеря урожая. При необходимости помойте покрытие теплице или замените его. Если снаружи теплицу можно помыть позже, то изнутри после высадки рассады это будет сделать сложнее.

Подготовку почвы в теплице для томатов лучше, конечно, начинать с осени. Осенью вносят органические удобрения: перегной или компост, а также минеральные фосфорные и калийные. При этом почву обязательно перекапывают на штык лопаты. Фосфор и калий малоподвижны в почве, и поэтому эти элементы заделывают в корнеобитаемый слой. Весной вносят азотные минеральные удобрения, при этом можно произвести перекопку на пол штыка лопаты, или заделать удобрения в почву рыхлением.

Ну а если осенью вы это сделать не успели, как, впрочем, и я, то все удобрения: органические, и минеральные азотные, фосфорные и калийные вносят в почву весной недели за 2-3 до высадки рассады. При этом все удобрения заделывают в корнеобитаемый слой. Меня часто спрашивают в комментариях, почему я не говорю о нормах внесения удобрений. Во-первых, приблизительные нормы внесения указаны на упаковке удобрений, во-вторых, необходимо корректировать эти цифры. Они зависят от плодородия почвы, от того сколько и какие удобрения были внесены в почву в прошлый сезон, какое количество органических удобрения внесено в почву.

А как быть с остальными макро и микроэлементами, ведь растениям требуется для нормального роста и развития более десятка различных элементов питания.

Эти элементы попадают в почву вместе с органическими удобрениями. Я еще добавляю в почву древесную золу, источник всех необходимых элементов питания. В золе нет только азота. Нельзя вносить в почву под томаты свежий навоз. Также будьте аккуратнее с азотными удобрениями, при избытке в почве азота растения начинают жировать, при этом активно растут листья, побеги, ствол, а цвести и плодоносить растения ре торопятся. Что касается кислотности почвы, то томаты хорошо растут и плодоносят при PH от 5,5 до 7. Известкование лучше производить за год или два до выращивания томатов.

Высадку рассады в теплицу производят, когда минует угроза возвратных заморозков. Моя дача находится чуть севернее Санкт-Петербурга, я высаживаю рассаду в самом конце мая, если позволяют погодные условия, или в самом начале июня.

Оптимальной считается рассада, с толщиной стебля не менее 7 мм, не вытянутая, высотой около 25 см, имеющая не менее семи листьев, корешки должны заполнять весь объем посадочной тары, а сама рассада предварительно закалена. Примерно за сутки до высадки рассаду обильно поливаем и удаляем семидольные листочки. Они уже выполнили свою функцию.

Плотность посадки – примерно 3 куста на 1 м. кв.

В шахматном порядке выкапываем лунки глубиной около 25 см. В лунку добавляем ? чайной ложки суперфосфата, можно добавить в лунку грамм 100-200 компоста, для питания растений на начальном этапе.

При высадке рассады необходимо обеспечить плотное соприкосновение земляного кома рассады с почвой. Я эту задачу решаю следующим образом, лунку для посадки заполняю водой. Желательно, чтобы температура воды была равна температуре почвы. В эту же лунку насыпаю небольшое количество почвы, перемешиваю, и в эту смесь опускаю корешок рассады, заглубляя стволик рассады см на 3-4. Вскоре на заглублённом стволике образуются корешки. При такой посадке почва плотно без каких-либо пустот прилегает к корешкам растений. Таким образом высаживаем всю остальную рассаду. При данном способе высадки рассады влаги корешкам достаточно и после завершения высадки, дополнительного полива не требуется.

Вытянутую рассаду, (о причинах вытягивания рассады мы говорили в прошлых видеороликах) высаживают другим способом.

За день до посадки удаляют нижние листья, оставляя 5-6 сверху. В почве делают канавки глубиной около 20 см, укладывают в неё корешок и часть стебля, располагая корешок на юг. Листья остаются на поверхности. Вскоре заглубленный стебель превратится в крепкий корень, а растение выпрямится и получит здоровое питание от сильного корня.

Но если есть такая возможность, то лучше заменить вытянутую рассаду. При одинаковом уходе на кустах из вытянутой рассады урожай будет меньше.

Г. Соколов

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