



::. Мой опыт выращивания зерновой фасоли | Овощеводство / фасоль Мой опыт выращивания зерновой фасоли

Приглашаю садоводов испытать сорта зерновой фасоли Новгородка и Ряба северного лесного экотипа. Они сочетают скороспелость и холодостойкость с длинно-дневной реакцией, то есть прибавляют урожай в длинные световые дни. Растения этих сортов усиленно связывают азот и извлекают калий и фосфор из почвообразующих минералов малых участков. Оба сорта переданы мной на сортоиспытания после восьми лет выращивания в севообороте с картофелем без внесения минеральных удобрений с урожайностью около 20 ц/га (кг/сотку).

Так как азотные минеральные удобрения не используются, нитраты не поступают в питьевую

воду и агропродукцию. В урожае увеличено количество питательных веществ и отношение их концентраций к загрязнителям на индивидуальном участке (радиоактивные изотопы и свинец). Фасоль и бактерии сожительствуют до полного вызревания семян.

Применяю утепляющую технологию. После уборки картофеля осенью формирую гряды: восточно-западная ориентация, шаг 2 м, южный уклон 1:8. В конце апреля высеваю один рядок бобов сорта Белорусские с шагом 60 см на северной кромке каждой гряды. Семена сажаю во время цветения черемухи. На дно канавки глубиной 7-10 см, проложенной на 26 см южнее линии всходов бобов, раскладываю сухие зерна фасоли по одному под каждый узелок шнура с шагом 30 см. Вносятся клубеньковые бактерии, полученные в лабораторных условиях. Следующую канавку прокладываю на 26 см южнее линии разложенной фасоли, насыпая на зерна почву. Шнур переношу на готовую канавку, сдвигая узелки на середины интервалов между зернами предыдущей канавки. Раскладка рядков завершается пятой канавкой у края южного склона гряды. В середины гряд сажаю тыкву, томат.

Всходят растения в вершинах соприкасающихся правильных треугольников с расстояниями по 30 см до шести соседних. Листья беспрепятственно ежечасно поворачиваются, удерживая пластины перпендикулярно прямым лучам северного солнца.

Дважды рыхлю почву между растением в трех пересекающихся направлениях. Пропалываю сорняки.

К началу сентября бобы наливаются, желтеют, перестают повреждаться заморозками. Урожай собираю в сухой день октября после листопада с фасоли. Белорусские бобы обрываю по мере их почернения. Обмолоченное зерно просушиваю, храню на морозе.

На выращивание фасоли по приведенной технологии необходимо затратить около двадцати часов ручного труда на сотку за сезон. В результате этого метода урожай картофеля увеличивается в полтора раза, сбор пищевых белков - в два раза, увеличивается стоимость урожая с двух соток фасоле-картофельного севооборота, не считая экономии на азотных удобрениях.

Фасолевое зерно содержит белков вдвое больше куриного мяса. Урожай зерна с одной сотки - 20 кг, что превышает годовое среднемировое потребление трех человек.

Созданные садоводом на индивидуальном участке северные сорта зерновой фасоли и технология их устойчивого выращивания добавляют второе мясо ко второму хлебу - картофелю.

Севооборот с фасолью особо нужен на юго-западе области в зоне Чернобыльского следа, у автодорог для понижения в десятки раз передачи цезия-137 и свинца из почвы в пищу.

В. Трифонов

Газета «САДОВОД»









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::. прочитало: 139 | автор: sadovod | Вчера, 11:16 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.