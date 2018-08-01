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::. В ОГОРОДЕ КАПУСТУ ЗАЙЦЫ В ПОЛНОЧЬ … | Овощеводство / капуста
В ОГОРОДЕ КАПУСТУ ЗАЙЦЫ В ПОЛНОЧЬ
Горожане свои садовые участки все чаще получают на расстояниях в 50 и более километров от ближайших станций метро, чаще всего у границ лесных массивов. Тем самым садоводы волей-неволей оказываются внутри ареалов обитания диких животных и птиц, лосей, волков, лис, кабанов, зайцев, кротов, ежей, змей, лягушек, полевых мышей и сусликов, аистов, дроздов, коршунов, сорок, кукушек и др.
 Встреча с ними для лю­бого человека не всегда в радость. Многие из перечисленных здесь животных и птиц научились сосуществовать рядом с человеком без нанесения его участкам какого-либо вреда. Многие, но не все. Лоси и кабаны вполне могут потравить посадки картофеля и полевых культур не только в начале лета, но и осенью, при сборе урожая. Дрозды и другие птицы не упустят случая по­лакомиться плодами вишен, яблонь, слив, земляники. Кроты способны перерыть своими подземными ходами все наши, с таким трудом взлелеянные, теплицы и гряды. А зайцы, как известно, больше всего любят капусту. И поэтому стоит са­доводу вечером высадить в грядку рассаду элитной капусты, как утром он, глядишь, обнаруживает от нее лишь стол­бики - вся листва, а иногда и верхушки напрочь кем-то объедены. Урон несомненный. Да еще какой! Вредителя долго искать не надо. Это заяц. При­скакав из соседнего леса, он не спешит обратно. Ему проще залечь днем в "лежку" под дом или в груду бревен, в ямку на "зеленой полосе", а ночью, где-то часу в четвертом, выйти из укрытия и полакомиться капусткой.
Когда-то от заячьего на­шествия спасались, расставляя силки. Но метод этот мало­эффективен. Пока вы будете караулить зайца на своем участке, он объест капусту у соседа или у вас, но именно в те часы, когда вас одолеет дрема. Травить же зайцев ядами столь же неэффективно, сколь и вред­но. Отпугивать их шумом и ви­брацией, передаваемой в почву, как это делают при желании отвадить кротов, - тоже не выход. Ночью-то положено спать, а не слушать шум трещоток. Можно, правда, записать на магнитофонную ленту вой волка или "разговор" коршуна или ястреба, а затем воспроизводить их время от времени по ночам. Но у всякого ли есть магнито­фон, да еще на батарейках? Да и как на это дело прореагируют соседские собаки?
Взвесив все "за и против", следует, пожалуй, признать, что наиболее простым решением в таких случаях является исполь­зование укрывного, на грядки, материала типа спанбонда или лутрасила. И тогда зайцы не поедят капусту, да и развиваться под укрытием она будет вам на радость.
А. ЭКОШИН
Газета "САДОВОД"
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::. прочитало: 75 | автор: sadovod | Вчера, 20:53 | Комментариев 0 |
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