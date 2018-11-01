



::. Способы хранения капусты | капуста / Как сохранить урожай. Способы хранения капусты

Белокочанную, краснокочанную и савойскую капусту хранят в погребе или другом хранилище, а в домашних условиях временно - на балконе (обернув в 3-4 слоя бумагой, а затем пленкой), между оконными рамами. В погребе кочаны укладывают на полках в 1-2 ряда или на полу обернутыми в газетную бумагу, подкладывая под них доски. При невозможности поддержания оптимального температурного режима капусту опудривают мелом. Это предотвращает появление плесени.

При отсутствии на дачном участке погреба для хранения большого количества овощей применяют буртование. Для этого, выбрав место посуше, по центру будущего бурта устанавливают деревянную решетчатую треугольную в разрезе трубу. Вдоль нее укладывают кочаны до высоты 70-80 см, шириной 100-120 см и более. Устанавливают и вертикальные вытяжные трубы через каждые 2-3 м. Капусту укрывают соломой слоем 20-30 см, а в суровые зимы - и больше, а затем землей (30-40 см). До глубокой осени проточную и вытяжную вентиляции оставляют открытыми, чтобы по возможности сильнее охладить овощи. С наступлением морозов отверстия закрывают ветошью. Таким способом можно хранить белокочанную и краснокочанную капусту до марта и даже апреля.

Наиболее долго хранить овощи (до мая и июня) можно в снежных буртах. После обильного выпадения снега его сгребают на площадку и утрамбовывают слоем 15-20 см. На подготовленную снежную "подушку" укладывают кочаны капусты в один слой, засыпая снегом (8-10 см). Затем раскладывают следующий слой, снова переслаивая, и так - в несколько рядов. Сверху бурт укрывают снегом (25-30 см), а затем опилками (5-6 см) для создания теплоизоляционного слоя. Кочаны укладывают в снежный бурт при температуре

не ниже 3 °С мороза.

Газета "САДОВОД"

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::. прочитало: 153 | автор: sadovod | Вчера, 11:38 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.