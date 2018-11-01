Если моркови много

Когда закладывают впрок большие количества моркови, для нее используют траншеи, выкапывая их на возвышенных незатопляемых местах и желательно - в песчаном или легкосуглинистом грунте. Траншеи делают шириной от 80 до 100 см и глубиной 80-120 см. Длина произвольная. Корнеплоды укладывают рядами, переслаивая песком, или навалом. Сверху утепляют соломой слоем 30-40 см и затем землей. При большой массе заложенных овощей устанавливают в основании траншеи по центру вентиляционные трубы (горизонтально) и в центре вытяжные (вертикально). Вокруг траншеи выкапывают небольшую канаву для отвода излишней поверхностной воды.

Газета "САДОВОД"

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