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::. Если моркови много | морковь / Как сохранить урожай.
Если моркови много
Когда закладывают впрок большие количества моркови, для нее используют траншеи, выкапывая их на возвышенных незатопляемых местах и желательно - в песчаном или легкосуглинистом грунте. Траншеи делают шириной от 80 до 100 см и глубиной 80-120 см. Длина произвольная. Корнеплоды укладывают рядами, переслаивая песком, или навалом. Сверху утепляют соломой слоем 30-40 см и затем землей. При большой массе заложенных овощей устанавливают в основании траншеи по центру вентиляционные трубы (горизонтально) и в центре вытяжные (вертикально). Вокруг траншеи выкапывают небольшую канаву для отвода излишней поверхностной воды.
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::. прочитало: 46 | автор: sadovod | Сегодня, 11:17 | Комментариев 0 |
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