Способ иметь цветную капусту зимой. Газета "Земледелие, садоводство и огородничество" 1864г.

Цветная капуста и артишоки принадлежат, бесспорно, к числу самых почетных овощей, но вместе с тем очень часто слышатся жалобы, преимущественно от любителей, не имеющих садовников, что эти прекрасные овощи у них не удаются, то есть дают одну только зелень. Московские огородники так хорошо изучили все приемы возделывания того и другого овоща, что с ними такого греха почти никогда не бывает... Рекомендуем очень простой способ получить прекрасные кочаны цветной капусты и притом в такое время, когда всякая свежая зелень становится редкостью.

Осенью, перед морозами, нужно вынуть из гряд всю оставшуюся цветную капусту, даже такие экземпляры, на которых нет и признаков будущего цветения, и посадить корнями в песок, в подвал, где обыкновенно сохраняются подобные вещи на зиму. Цветная капуста развивается в песке лучше, чем на грядах, и до января месяца не перестанет давать прекрасные, плотные сливные кочаны. Лучше употребить для этой цели поздние сорта, например, Stadtholder и тому подобные, которые у нас на грядах редко дают кочаны.

Газета "Земледелие, садоводство и огородничество" 1864г.



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