Вход Регистрация
меню сайта
Популярные новости
Реклама

Друзья
Облако Тегов
Gladiolus анютины глазки баклажан биокомплекс виола георгины Гладиолус Годеция иберис инструмент кабачки капуста декоративная картофель клематис колокольчик крокус лилия маргаритка многолетник нарцисс настурция НВ пион Помидоры в открытом грунте розы сорта баклажана супер-лопата титан томаты фиалка Витрокка флокс хоста хризантема цветоводство черенки
 
левый угол




::. Детки на клубнях картофеля или израстание картофеля | Овощеводство / картофель
Детки на клубнях картофеля или израстание картофеля
Посадил картофель в середине мая. Часть посадочных клубней купил на рынке и сажал их с ростками, но они не взошли. В середине июня, выкопав несколько таких клубней, обнаружил, что ростков нет, а на клубнях выросло более десяти деток. В чем дело?
В. Образцов, Ленинградская обл.,
Ломоносовский район,
пос. Новоселье
Причиной этого явления, называемого израстанием картофеля, являются неблагоприятные условия в начале вегетации, и прежде всего - пониженная температура почвы. Об этом писал А. Иванов в статье «Израстание картофеля» («Садовод», 2001, № 24, с. 5): «...посадка была проведена на майские праздники, но в конце первой декады похолодало, пошли дожди, а по ночам были довольно сильные заморозки, и ростки, вышедшие на поверхность, погибли». Как видим, погодная обстановка почти такая же, как в текущем году.
А. Иванов объясняет явление израстания следующим образом: «...видимо, клубень воспринял (?) это явление как быстрое наступление осени и, помня (?) о необходимости продолжения рода, дал команду (?) на формирование молодых клубней (деток) без образования ботвы, за счет питательных веществ маточного клубня». По моему мнению, автор приписывает растениям излишне сложные функции восприятия и подачи «командных» импульсов, которые присущи лишь более сложным животным организмам. Но вот о «генетической памяти» растительных организмов задуматься, очевидно, следует.
Причины израстания клубней кроются в биологических требованиях растений в период прорастания и всходов к температуре, влажности и воздухообеспеченности почвы.
Требования к температуре воздуха и почвы у картофеля немного различаются. Оптимальная температура почвы для роста клубней и ботвы составляет 16...18°С, а температура воздуха - 20...25°С.
Прорастание клубней, высаженных в почву после периода покоя, начинается при температуре 3...5°С, но растения развиваются медленно, часто поражаются грибными и бактериальными болезнями. В таких условиях картофель особенно подвержен ризоктониозу, возбудитель которого присутствует в почве.
У большинства сортов нормальный рост корней и проростков происходит при температуре почвы 9°С, тогда и следует сажать картофель. Отдельные сорта достаточно быстро прорастают при 7°С (например, Резерв) или, напротив, требуют температуры не ниже 10°С (Невский).
У некоторых сортов падение температуры ниже 7°С в довсходовый период приводит к израстанию клубней: вместо проростков образуются столоны с большим количеством молодых клубеньков, и на этом вегетация заканчивается.
У всех сортов, хотя и в разной степени, при таком снижении температуры нарастание вегетативной массы сильно задерживается, а поражение ризоктониозом усиливается.
Такого же мнения придерживается старейший автор газеты И. Д. Кривега: «...при более низкой температуре высаженные клубни долгое время лежат в почве, на их поверхности за счет имеющихся питательных веществ могут образовываться новые клубни без появления наземных органов. Такое явление наблюдается при посадке картофеля в холодную переувлажненную почву с температурой менее 7°С. Причиной израстания клубней может стать также недостаток воздуха, особенно на тяжелых заплывающих, переувлажненных и плохо обработанных почвах. Потребность корневой системы картофеля в кислороде очень велика, и эта биологическая особенность определяет его высокие требования к рыхлости почвы. У ранних сортов корневая система менее мощная, чем у поздних, но она интенсивно поглощает кислород. В тяжелых переувлажненных почвах недостаток воздуха может стать не только причиной израстания клубней (с образованием многочисленных деток), но и их деформации и уродливости.
В качестве профилактики израстания клубней рекомендуются следующие практические мероприятия:
-  возделывание лишь районированных, проверенных на практике сортов картофеля,   не склонных к израстанию;
- осушение избыточно увлажненных почв, особенно глинистых и тяжелосуглинистых;
-   качественная весенняя предпосевная обработка почвы с образованием рыхлого воздухоемкого и хорошо прогреваемого активного слоя;
-  посадка в оптимальные сроки при температуре почвы на глубине 8-12 см не ниже 9...10°С;
- уничтожение почвенной корки в предвсходовый период боронованием.
Газета "САДОВОД"



Понравилась статья?
Подпишитесь на «САДОВЫЕ ПОДСКАЗКИ» – подборку актуальных статей с сайта: «GAZETASADOVOD.RU»

Использование материалов сайта возможно только с указанием активной ссылки на http://gazetasadovod.ru/
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Другие новости по теме:


::. прочитало: 228 | автор: sadovod | Вчера, 08:00 | Комментариев 0 |
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
Реклама



календарь
«    Сентябрь 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 
Опрос
Применяете Вы при выращивании овощных культур минеральные удобрения?

Опрос
архивы

Сентябрь 2020 (19)
Август 2020 (22)
Июль 2020 (22)
Июнь 2020 (22)
Май 2020 (21)
Апрель 2020 (25)
поиск
Расширенный поиск
правый угол
Рейтинг@Mail.ru   Яндекс.Метрика  
Сайт для садоводов,
цветоводов, огородников
"Газета СадовоД"