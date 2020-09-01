







::. Детки на клубнях картофеля или израстание картофеля | Овощеводство / картофель Детки на клубнях картофеля или израстание картофеля

Посадил картофель в середине мая. Часть посадочных клубней купил на рынке и сажал их с ростками, но они не взошли. В середине июня, выкопав несколько таких клубней, обнаружил, что ростков нет, а на клубнях выросло более десяти деток. В чем дело?

В. Образцов, Ленинградская обл.,

Ломоносовский район,

пос. Новоселье

Причиной этого явления, называемого израстанием картофеля, являются неблагоприятные условия в начале вегетации, и прежде всего - пониженная температура почвы. Об этом писал А. Иванов в статье «Израстание картофеля» («Садовод», 2001, № 24, с. 5): «...посадка была проведена на майские праздники, но в конце первой декады похолодало, пошли дожди, а по ночам были довольно сильные заморозки, и ростки, вышедшие на поверхность, погибли». Как видим, погодная обстановка почти такая же, как в текущем году.

А. Иванов объясняет явление израстания следующим образом: «...видимо, клубень воспринял (?) это явление как быстрое наступление осени и, помня (?) о необходимости продолжения рода, дал команду (?) на формирование молодых клубней (деток) без образования ботвы, за счет питательных веществ маточного клубня». По моему мнению, автор приписывает растениям излишне сложные функции восприятия и подачи «командных» импульсов, которые присущи лишь более сложным животным организмам. Но вот о «генетической памяти» растительных организмов задуматься, очевидно, следует.

Причины израстания клубней кроются в биологических требованиях растений в период прорастания и всходов к температуре, влажности и воздухообеспеченности почвы.

Требования к температуре воздуха и почвы у картофеля немного различаются. Оптимальная температура почвы для роста клубней и ботвы составляет 16...18°С, а температура воздуха - 20...25°С.

Прорастание клубней, высаженных в почву после периода покоя, начинается при температуре 3...5°С, но растения развиваются медленно, часто поражаются грибными и бактериальными болезнями. В таких условиях картофель особенно подвержен ризоктониозу, возбудитель которого присутствует в почве.

У большинства сортов нормальный рост корней и проростков происходит при температуре почвы 9°С, тогда и следует сажать картофель. Отдельные сорта достаточно быстро прорастают при 7°С (например, Резерв) или, напротив, требуют температуры не ниже 10°С (Невский).

У некоторых сортов падение температуры ниже 7°С в довсходовый период приводит к израстанию клубней: вместо проростков образуются столоны с большим количеством молодых клубеньков, и на этом вегетация заканчивается.

У всех сортов, хотя и в разной степени, при таком снижении температуры нарастание вегетативной массы сильно задерживается, а поражение ризоктониозом усиливается.

Такого же мнения придерживается старейший автор газеты И. Д. Кривега: «...при более низкой температуре высаженные клубни долгое время лежат в почве, на их поверхности за счет имеющихся питательных веществ могут образовываться новые клубни без появления наземных органов. Такое явление наблюдается при посадке картофеля в холодную переувлажненную почву с температурой менее 7°С. Причиной израстания клубней может стать также недостаток воздуха, особенно на тяжелых заплывающих, переувлажненных и плохо обработанных почвах. Потребность корневой системы картофеля в кислороде очень велика, и эта биологическая особенность определяет его высокие требования к рыхлости почвы. У ранних сортов корневая система менее мощная, чем у поздних, но она интенсивно поглощает кислород. В тяжелых переувлажненных почвах недостаток воздуха может стать не только причиной израстания клубней (с образованием многочисленных деток), но и их деформации и уродливости.

В качестве профилактики израстания клубней рекомендуются следующие практические мероприятия:

- возделывание лишь районированных, проверенных на практике сортов картофеля, не склонных к израстанию;

- осушение избыточно увлажненных почв, особенно глинистых и тяжелосуглинистых;

- качественная весенняя предпосевная обработка почвы с образованием рыхлого воздухоемкого и хорошо прогреваемого активного слоя;

- посадка в оптимальные сроки при температуре почвы на глубине 8-12 см не ниже 9...10°С;

- уничтожение почвенной корки в предвсходовый период боронованием.

Газета "САДОВОД"







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::. прочитало: 228 | автор: sadovod | Вчера, 08:00 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.